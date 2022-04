Dedo na ‘ult’ e gritaria: as provocações tomaram conta do stage do CBLOL

No último domingo, 10 de abril, nós conhecemos o último finalista do CBLOL 2022. Depois de vencer três jogos disputados na chave inferior do torneio, a RED Canids Kalunga se classificou para enfrentar a paiN Gaming na final do campeonato.

Enquanto o dia 23 não chega, vamos relembrar os momentos marcantes das séries disputadas pela RED que consagraram o elenco como um dos melhores times do Brasil pela segunda temporada seguida.

Para chegar na final a RED, atual campeã do CBLOL, precisou disputar três partidas pela chave inferior após perder seu primeiro confronto na fase eliminatória por um placar de 3-0 para a KaBuM! Esports.

A primeira das três séries aconteceu no dia 02 de abril, e terminou com um placar apertado de 3-2 para a RED que saiu com a vitória e tirou a Liberty do torneio.

Gritos e provocações tomaram conta da arena

No dia 09, foi a vez de encarar a FURIA e preencher o stage de muita emoção e gritaria. A cada uma das partidas foi possível ouvir os gritos, principalmente dos jogadores da RED, do lado de fora da Arena.

Entre os jogadores, quem mais se exaltou foi o atirador da matilha, “TitaN”. A título de curiosidade, uma medição realizada pela própria equipe do CBLOL mostrou que os gritos do jogador chegaram a atingir 104 decibéis, o mesmo que uma britadeira.

O momento mais marcante da série foi quando os caçadores de ambos os times tiveram uma breve troca de farpas após uma disputa intensa pelo buff do Barão e deixaram a situação ainda mais tensa para o quarto jogo do dia. Ao final, a RED fechou a série pelo placar de 3-1.

No entanto, para chegar a final faltou passar pela KaBuM!, uma das equipes favoritas ao título dessa temporada. E em um dia com poucos, mas expressivos, gritos, a RED conquistou a vitória, também por 3 a 1, e o nervosismo deu lugar ao choro aliviado dos jogadores que seguem para disputar sua segunda final seguida no CBLOL.