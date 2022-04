WhatsApp desenvolve ‘modo embriagado’ recurso que vai ajudar quem bebeu demais; entenda

Você já passou por uma situação na qual bebeu alguns drinks a mais e acabou mandando mensagem para o ex ou passando por outra situação constrangedora? Se a resposta é sim, um novo recurso do WhatsApp promete te ajudar com este tema e para quem está curioso, é o “modo embriagado”. Vamos entender melhor?

Antes de mais nada queremos reforçar que hoje em dia existem aplicativos que bloqueiam o acesso ao app de mensagens quando você faz uma determinada configuração, no entanto, a nova função do WhatsApp promete ir além.

Assim funcionará o ‘modo embriagado’ do WhatsApp

Segundo explica o portal FayerWayer, o novo recurso do app seria capaz de identificar quando uma pessoa está em estado de embriaguez.

De forma geral, funcionará assim: depois de identificada tal situação, em todo o momento o usuário do WhatsApp pensará que está manuseando seu app normalmente, mas para evitar possíveis constrangimentos serão atrasadas a entrega de mensagens de texto, voz e arquivo multimídia.

E, como já foi patenteado pelo grupo Meta (Ex-Facebook), é possível que o novo recurso chegue a outros apps como Facebook, Messenger e Instagram.

Vale lembrar que o recurso do WhatsApp ainda está em fase de testes e não tem previsão de lançamento oficial.

⚠️⚠️⚠️ ALERTA IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Não se esqueça que o conteúdo é apenas informativo e NÃO tem a proposta de resolver problemas em dispositivos. Caso esteja passando por tal situação, recomendamos que busque um técnico para que seu equipamento seja avaliado e a melhor alternativa indicada.

