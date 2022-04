Os signos que precisam enxergar a realidade no amor

Quando se trata de amor e romance, esta nova semana de abril de 2022 pode nublar a sensatez de alguns signos do zodíaco, que precisam enxergar a realidade em suas vidas.

Confira quais são e como fazer isso:

Touro

A sorte está se abrindo para o amor e você precisa se sentir mais confiante. É o momento de dar chances para viver novas histórias e se conectar verdadeiramente no amor. A energia é ideal para tomar iniciativas e se divertir, deixando tudo fluir e não interrompendo nada por medo. Existe um brilho especial em você agora, aproveite!

Câncer

Relacionamentos chegam em momentos cruciais e é preciso estar pronto para lidar com isso; permita as mudanças positivas, mesmo que elas não sejam exatamente como você deseja. Da mesma forma que podem acontecer finalizações, existem espaços especiais para os novos começos. Tenha coragem e otimismo!

Leão

A conexão e a intimidade crescem em todos os relacionamentos, até nos mais recentes. Tenha consciência para fazer novas descobertas e se divirta; evite apenas pressionar e tentar levar as coisas com muita rapidez. Tudo tem seu tempo.

Virgem

Momento em que as energias se voltam de forma importante para o amor e pode existir muitos questionamentos. Lembre-se que no amor é sempre melhor ir com cuidado e deixar fluir para tirar as conclusões certas. Não se iluda e fique atento a bandeiras vermelhas que podem aparecer.

Sagitário

Existe muita ação na sua vida amorosa, mas é preciso ter cuidado para não nutrir sentimentos rápido em conexões que não convém. Divirta-se, mas leve as conquistas com fluidez, sendo um pouco mais seletivo e cuidadoso. Lembre-se de ter certeza antes de tomar decisões que tenham consequências.

