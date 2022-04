Os signos que descobrem manipuladores rapidamente

Nem todo mundo percebe o sinais que uma pessoa manipuladora deixa escapar, mas alguns signos do zodíaco podem reconhecer de longe quem tem a intenção de controlar os outros para conseguir o que deseja.

Confira quais são:

Áries

O ariano acha que a manipulação é uma espécie de traição e leva isso muito a sério. Por isso, este signo fica bem atento com quem pode ter esse tipo de comportamento e não irá sossegar enquanto não falar boas verdades sobre isso. Tentar influenciá-lo de qualquer forma é a receita certa para comprar briga com ele e ser desmascarado.

Leão

O leonino é do time que pode saber muito bem como manipular e reconhece rapidamente quem tenta fazer isso. Ele não admira esta estratégia e acha que algumas situações de controle são muito maldosas, o que os faz julgar o caráter de quem toma este tipo de atitude. Este signo dará corta para ver até onde o outro pode chegar e depois revelará a todos as verdadeiras intenções. Se um amigo regido por Leão o avisa que alguém é manipulador, prefira levá-lo a sério!

Capricórnio

Por mais que possa ter traços controladores em sua vida, uma das coisas que o capricorniano mais odeia é quem tenta manipulá-lo. Por isso, este signo identifica rapidamente quem tenta usar esta estratégia para conseguir o que quer. Quando descobre que alguém que já admiraram se tornou este tipo de pessoa, podem se desencantar de uma vez por todas e ficam sempre com desconfianças. É melhor não usar a manipulação com eles!

Aquário

O aquariano acha a manipulação uma estratégia antiga e quando alguém tenta fazer isso com ele, se sentirá completamente ofendido. Este signo sabe as verdades e desejos que carrega, por isso tem uma opinião forte, portanto, quem o deseja controlar com a manipulação precisa ser um grande mestre nisso. Ele sempre acaba descobrindo e isso não o deixará nada tranquilo!

