Os signos mais sorrateiros na paixão

Alguns signos do zodíaco são espertos e usam toda a sua percepção para construir um caminho seguro até o coração de alguém. Por isso, eles podem ser considerados bem sorrateiros quando o assunto é conquista e paixão.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano é um dos signos com mais manha, lábia e esperteza do zodíaco, principalmente quando se trata de paixão. Ele será sedutor, mas também sorrateiro para descobrir exatamente o que irá impressionar a pessoa. Ele tem muita facilidade para transformar os pensamentos em atitudes e gestos que surpreendem, tomando iniciativas que são muito importantes para que exista uma conexão intensa. É bem possível que ele se mostre diferente de qualquer outro pretendente que você já viu antes.

Sagitário

O sagitariano é o tipo de pessoa intuitiva e observadora, que sabe como causar uma boa impressão e chamar a atenção, principalmente quanto deseja marcar seu território para alguém que o interessa romanticamente. Ele se aproxima da forma certa e é atento aos detalhes, buscando que o outro se sinta em sintonia. Quando você menos espera, já está completamente na dele.

Aquário

O aquariano é muito esperto em tudo o que faz, sempre usando a sua autenticidade ao seu favor e permitindo que sua personalidade seja notada. No entanto, quando se trata das conquistas, ele não tem medo de experimentar se envolver primeiro mentalmente, observando os gostos e o que pode ter em comum com alguém. Para conseguir o que quer, ele não se fecha e demonstra a liberdade que carrega dentro de si, entregando a compreensão e atenção que todos desejam. Logo, as pessoas já estão conectadas de forma mais íntima e é isso que ele quer.

Peixes

O pisciano ama agir às escondidas e tem mundo misterioso do qual só ele faz parte, inclusive quando o assunto é paixão e conquista. Este signo vai atrás do que deseja com esperteza e não demonstra nenhum tipo de agressividade. A intuição o ajuda a agir com afeição e sensualidade na medida certa, mas ele também se dá o esforço de olhar para o outro com profundidade e enxergando além do que os outros estão acostumados; sabe os pontos fortes e fracos. Ele é do tipo romântico e que promete bastante, portanto, é difícil não se sentir atraído.

