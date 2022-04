NASA: Telescópio Chandra capta imagem de ‘rosto sinistro’ no espaço; confira registro

O Observatório de raios-X Chandra da Agência Espacial Americana (NASA) está espiando, atualmente, a impressionante constelação de Sagitário.

Nesta constelação localiza-se o radiante da chuva de meteoros conhecida como sagitarídeos, que pode ser observada todo ano por volta do dia 27 de maio.

E como parte da exploração, uma imagem impressionante foi revelada pela NASA recentemente nas redes sociais, na página oficial do @nasachandraxray no Instagram

Como é possível ver no registro, perto no céu está Messier 20 (descoberto por Charles Messier em 1764), também chamada de Nebulosa Trífida por causa das faixas de poeira escura que trisseccionam seu centro brilhante em 3 lóbulos.

Como detalhado pela NASA, é uma combinação incomum e impressionante de três tipos de nebulosas – emissão, reflexão e escuridão.

Ainda de acordo com as informações, esta fábrica de estrelas está localizada a cerca de 5.500 anos-luz do nosso planeta Terra. Confira registro espetacular:

Observatório de raios-X Chandra da NASA capta imagem de ‘rosto sinistro’ no espaço

Rapidamente, o registro espetacular se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

“Linda imagem. muito gloriosa”, “parece a cara de um leão”, “parece um rosto sinistro” e “não acredito que estou olhando 3 tipos de nebulosas em uma foto” foram alguns dos comentários.

Texto com informações da NASA