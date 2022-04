KaBuM! e RED Canids Kalunga decidem a última vaga para a grande final do CBLOL

A grande final da primeira etapa do CBLOL 2022 está cada vez mais próxima e hoje, 10 de abril, conhecemos o segundo finalista desse split.

A já classificada paiN Gaming está a espera de seu adversário, que foi definido após uma Melhor de Cinco partidas disputada entre a KaBuM! e a RED Canids Kalunga, que permaneceram vivos na chave inferior do torneio após sofrerem derrotas na chave superior.

Após uma série forte contra a FURIA neste sábado, 09 de abril, a RED veio para o stage embalada pelas partidas de ontem.

O primeiro jogo do dia foi tenso, pegado e equilibrado entre as duas equipes que já se enfrentaram anteriormente na chave superior em uma série que terminou 3-0 para a KaBuM.

Se por um lado o coletivo da RED funcionou melhor, por outro os talentos individuais da KaBuM mostraram sua força. Com jogadas excelentes os ninjas conseguiram contornar o placar e conquistaram a primeira vitória da série.

RED vem para empatar a série

Na segunda partida do dia, a RED voltou com a esperança de empatar a série e respirar um pouco mais aliviada no terceiro jogo do dia. No entanto, o começo de jogo da KaBuM mostrou que o empate não vai ser tão fácil como o esperado.

Com um início de partida favorável para os ninjas, a matilha precisou se concentrar em conquistar os objetivos para abrir o mapa e garantir vantagens de visão.

E foi com base nos objetivos que a RED construiu pouco a pouco a vitória, que veio após boas lutas e a conquista da Alma do Dragão Hextec e do buff do Barão.

Além dos objetivos, uma pentakill do atirador da RED, TitaN, coroou a vitória da matilha.

Jogando pela vantagem

Com tudo empatado, as equipes agora tentam conquistar a vantagem de poder fechar a série no jogo de número quatro. Os ninjas e a matilha chegaram no jogo focados em sair com um 2-1 no placar geral.

Diferente do jogo 2, onde a KaBuM tinha uma vantagem clara no início do jogo, os primeiros minutos da partida foram extremamente equilibrados até que uma luta pelo Arauto fez as coisas desandarem para os ninjas.

No entanto, apesar de conquistar uma vantagem temporária, a RED não conseguiu se manter na frente por muito tempo e logo o jogo voltou a ficar equilibrado e completamente em aberto.

Novamente tivemos uma partida definida nos detalhes e quem levou a melhor foi a RED que virou o placar e está a 1 jogo de chegar à final do CBLOL 2022.

Valendo a vaga na final

O quarto jogo do dia começa com a RED a uma vitória de se classificar para a final do CBLOL 2022.

Novamente tivemos um início de jogo tranquilo e bem estudado pelas equipes que se mostraram concentradas em conquistar objetivos sem ceder vantagens desnecessárias para os adversários.

No entanto, as lutas fizeram a diferença e a RED rapidamente ficou a frente no placar e se viu cada vez mais perto de sua segunda final seguida no torneio.

Após construir uma vantagem clara, a matilha seguiu facilmente rumo ao nexus dos adversários e garantiu sua vaga na final do CBLOL.

A grande final acontecerá no próximo dia 23 de abril, e será uma Melhor de Cinco partidas entre paiN Gaming e RED Canids Kalunga.

