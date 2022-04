Você considera seu namoro saudável? Esses são os 5 principais indicadores da qualidade de uma relação

Você já parou para analisar a qualidade do seu relacionamento? A quantidade deb brigas, o tempo de namoro e outros aspectos da sua relação podem indicar se o seu namoro é considerado bom ou não.

Os pesquisadores de relacionamento Samantha Joel e Paul Eastwick reuniram conjuntos de dados para entender quais fatores importam em uma relação para classificá-la como saudável.

Ao todo, eles reuniram 43 conjuntos de dados com dados de mais de 11 mil casais, unindo a satisfação e comprometimento do relacionamento e como as mudanças acontecem ao longo do tempo.

Eles concluíram que existem 5 fatores que ditam a qualidade de um relacionamento, sendo eles:

Percepção das pessoas sobre o comprometimento do relacionamento com seu parceiro;

Apreciação por seu parceiro;

Satisfação sexual;

Percepção do seu parceiro com a satisfação de relacionamento;

Conflitos.

Um dado interessante da pesquisa mostra que a mudança na qualidade de relacionamento não é possível prever e que um relacionamento pode decair independentemente do tempo.

Conforme apontado pelo site Psychology Today (em inglês), a maior parte da mudança na qualidade do relacionamento era imprevisível.

“Embora a pesquisa forneça algumas informações sobre o que molda como nos sentimos em relação aos nossos relacionamentos no momento, ela não nos diz tanto sobre o que prevê como nos sentiremos semanas, meses e anos no futuro”, diz o texto da psicóloga Amie M. Gordon.

Após analisar a pesquisa, ela destaca que as percepções dos sentimentos de nosso parceiro na formação de nossos próprios sentimentos é importante, com o inverso também ocorrendo, onde os próprios sentimentos moldam e projetam os próprios sentimentos neles.

“Em vez de a qualidade de nossos relacionamentos ser predeterminada com base em fatores fora de nosso controle, como nossa idade ou experiências no início da vida, muitos dos principais preditores da qualidade do relacionamento são fatores sobre os quais temos algum controle: apreciação por nossos parceiros, satisfação com nossas vidas sexuais e conflitos em nossos relacionamentos”, finaliza.

