Qual a frequência correta para limpar o banheiro?

O banheiro é um dos cômodos mais difíceis de ser limpo. A limpeza exige um esforço extra, com algum tempo curvado e os joelhos no chão. Além disso, é um local sujo e úmido, com muitas pessoas evitando ao máximo. Porém, limpar o banheiro é fundamental para eliminar microorganismos e evitar a proliferação de bactérias.

Com qual frequência limpar o banheiro?

Para que a tarefa não se torne tão pesada, a dica é separar locais focados e uma atividade única. O site Martha Stewart (em inglês) recomenda definir um dia por semana para que seja feito uma limpeza profunda. Isso significa remover todos os itens que você tem nas superfícies para poder alcançar todos os cantos.

Mas além disso, é preciso fazer uma limpeza básica em alguns lugares específicos, como o vaso sanitário, que você deve limpar regularmente, além da pia, que é preciso limpar qualquer acúmulo de espuma de sabão ou pasta de dente, que se torna mais difícil de remover quando seca.

No caso do chuveiro ou até mesmo banheira, você deve limpá-lo durante a semana, mas uma técnica fundamental que o ajudará no processo é sempre enxaguá-lo após o uso. Depois de sair da água, tire alguns segundos para remover qualquer resíduo de sabão ou xampu das paredes com água.

