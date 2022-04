Os signos que podem encontrar com o ex em breve

Quando o assunto é o amor, os próximos dias podem fazer alguns signos do zodíaco voltarem pensamentos e sentimentos para o passado. Esta energia tende a motivar reencontros com antigos amores ou até fazer alguém tentar contato depois de muito tempo de afastamento.

Confira os signos que podem encontrar o ex em breve e como é a melhor a se agir diante deste desejo ou situação:

Áries

A partir deste fim de semana existe uma necessidade especial de falar e resolver maus entendidos. Isso pode motivar a atitudes para finalizar situações amorosas ou até mesmo reencontrar pessoas do passado. Não se esqueça que este é um momento importante para ser ouvido, mas as decisões tomadas agora terão efeitos a longo prazo, inclusive quando se trata de cortar laços.

Gêmeos

Quem enfrenta assuntos inacabados e sentimentos sem resposta por uma pessoa do passado, pode sentir tudo voltando à tona. A energia pode motivar reencontros, com até mais de uma pessoa. É possível que relacionamentos encontrem a finalização necessária ou até partam para uma nova chance, seja como amigo ou algo mais.

Aquário

A necessidade de encontrar algo além de conexões superficiais pode fazer o passado ser relembrado e procurado. É melhor não brincar com a sorte e permitir que novas portas se abram na vida amorosa, especialmente quando regressar aos velhos tempos também envolve muito problema e drama. Mantenha sua saúde emocional e comece a seguir em frente.

Capricórnio

A vida amorosa pode estar intensa e favorecer movimentos rápidos, mas também conflitos. Quem sabe aproveitar a energia para o romance, diversão e intimidade sairá ganhando. Já aqueles que estao em problemas e crises, podem voltar a pensar nos bons tempos que viveram no passado. Cuidado, pois as ilusões não são a realidade do presente. É preciso se fortalecer emocionalmente e ter mais segurança. Fale sobre seus sentimentos e compreenda-os de verdade.

