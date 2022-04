Os signos que guardam histórias tristes no amor

Nem toda história de amor é bonita e fica guardada na memória como algo que é gostoso ou fácil de lembrar. Infelizmente, alguns relacionamentos marcam pelo quanto foram complicados.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode até não contar, mas ele guarda histórias de amor que não deram certo e foram bem complicadas. Este signo sempre passa por desafios, pois sua personalidade apaixonada e impulsiva rende mais dramas do que ele acha. Quase sempre a teimosia e as atitudes pouco pensadas rendem consequências difíceis e algumas não podem ser consertadas. Este tipo de desilusão no amor pode causar mágoas, desgastes e motivar péssimas ações de ambos os lados.

Câncer

O canceriano pode amar profundamente, até se sufocar de amor. Infelizmente, o exagero de sentimentos e ligação com a pessoa que se relaciona o marcam com experiências de términos sofridos. Este signo tenta processar tudo em seu tempo e guardará tudo o que aconteceu na memória até conseguir finalmente compreender e se libertar.

Leão

O leonino pode construir relacionamentos muito intensos e que estabelecem até vínculos de dependência. Isso faz com que suas histórias sejam de sentimentos profundos, mas que chegam em rupturas complexas e tristes. Suas emoções sempre transbordam e isso também rende momentos difíceis durante as crises. Quando existe uma finalização, ele precisa renascer e fazer mudanças para desapegar de verdade.

Peixes

O pisciano vive grandes histórias de amor, mas ele também guarda em seu coração aqueles que terminaram mal. Se envolvem de forma muito intensa com os parceiros, mas sempre recordam os erros que fazem o amor se dissipar. Por mais que se preparem e até achem que tudo realmente tem um fim, eles sentirão o peso da mesma forma.

