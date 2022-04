Os signos que fogem das regras quando amam

LOVE AND OTHER DRUGS, from left: Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, 2010. ph: David James/TM and ©Copyright Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Courtesy Everett Collection

Alguns signos do zodíaco podem respeitar as regras quando se trata da vida. No entanto, quando se apaixonam e sentem o amor tocar seus corações, podem ser intensos e rompem as regras sem medo.

Confira quais são:

Libra

O libriano tem sempre um senso de justiça que apita em seu interior, não o deixando agir mal com as pessoas. No entanto, quando ele se apaixona não pode evitar e quebrará algumas regras ou corações se necessário. Este signo tem iniciativa para demonstrar e concretizar os sentimentos, fazendo o possível para conquistar quem ama, mesmo que isso seja doloroso para outros

Touro

O taurino tem valores bem marcados, mas quando seu coração é tocado pela paixão, ele não irá conseguir fica tranquilo até viver o que sente. Seu poder de sedução é forte e ele não poderá aguentar muito tempo sem demonstrar seus sentimentos, por isso é possível que ele rompa as regras e não perda tempo. Dificilmente ele irá se preocupar com aliados.

Virgem

O virginiano é um dos que mais planeja em todo o zodíaco! No entanto, por mais que goste de tudo estruturado, ele pode agir de forma bem espontânea quando está apaixonado. O amor é a única coisa que pode fazê-lo quebrar as regras e agir por impulso. A competitividade também é nata e se precisa disputar o coração de alguém, entra na briga sem medo de ser julgado.

Capricórnio

O capricorniano é um dos signos que mais estabelece limites e responsabilidades em sua vida em geral. No entanto, este signo também é do tipo que nutre uma intensidade especial quando está apaixonado. Ele é corajoso e capaz de tudo para viver um amor, declarando sua paixão e dando voltas na vida que ninguém esperava. Pode fechar e abrir novas portas sem tanta complicação quando está inspirado pelo sentimento.

