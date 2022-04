NASA monitora grande asteroide que passará perto da Terra no dia 28 de abril

A NASA (Agência Espacial Americana) monitora um asteroide gigante que passará perto da Terra no dia 28 de abril. Os detalhes foram revelados no site oficial da instituição.

Como revelado pelo site da NASA, denominado oficialmente como ‘418135 (2008 AG33, o asteroide pode ter um gigante diâmetro aproximado de quase 740 metros (dimensão que pode variar).

Pertencendo ao grupo ‘Apollo’ (em inglês), o corpo celeste gigante trafega atualmente em altíssima velocidade.

O JPL (Jet Propulsion Laboratory) da NASA classificou como um “asteroide potencialmente perigoso” devido à sua passagem próxima prevista com a Terra.

No entanto, apesar da proximidade no espaço (alerta emitido pelo NASA) o que pode causar certa apreensão, felizmente, não há risco de colisão.

Passará a uma distância de aproximadamente 3,24 milhões de quilômetros, equivalente a cerca de 3,84 vezes a distância média entre a Terra e a Lua.

“O asteróide 418135 (2008 AG33) é um objeto de risco potencial próximo à Terra. Seu tamanho é estimado na faixa de 332 metros a 741 metros”, detalhou.

Conforme detalhado pelo ‘Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)’ da NASA, é possível acompanhar o asteroide constantemente por aqui.

Uma captura de tela do diagrama orbital do site do CNEOS pode ser vista abaixo e mostra o ponto mais próximo da Terra. Confira diagrama orbital:

Crédito (Reprodução NASA)

