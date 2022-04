Uma mãe recebeu medicamentos aleatórios enquanto médicos descartavam sua dor nas costas antes que ela fosse diagnosticada com um câncer de sangue incurável.

A agonia de Karen Smith começou com uma queda no trabalho que a deixou com dificuldades para andar, como detalhado pelo site The Mirror.

Durante repetidas visitas ao seu médico de clínica geral na Inglaterra, os sintomas da mulher de 55 anos foram descartados como dores nas costas devido ao seu trabalho como farmacêutica, apesar de perder cinco centímetros de sua altura.

Karen, uma grande levantadora de peso, finalmente se cansou tanto que pagou uma consulta particular com um especialista.

Dois dias depois, ela foi diagnosticada com mieloma, um câncer que mata 3 mil pessoas todos os anos no Reino Unido.

A mãe de dois filhos disse: “Eu só sabia que algo não estava certo e estava piorando”.

“A dor vinha aleatoriamente e me tirava o fôlego. Era como se alguém apertasse uma corda em volta das minhas costelas e espetasse alfinetes em mim ao mesmo tempo.”

Mãe recebe diagnóstico devastador após dor nas costas agonizante

No momento em que ela foi diagnosticada, descobriu-se que ela tinha duas vértebras quebradas e um disco comprimido, e foi forçada a usar um colete nas costas por quatro meses e dependia de um andador.

Após seis ciclos de quimioterapia, Karen começou a andar e dirigir novamente e a vida mais ou menos voltou ao normal quando ouviu um som alto de estalo em sua mandíbula no final de 2021.

Testes revelaram que seu câncer havia retornado, causando fratura na mandíbula, e ela passou por cinco sessões de radioterapia em janeiro novamente.

Ainda de acordo com as informações, ela está atualmente passando por um novo tratamento para tratar o mieloma duas vezes por semana.

Ela acrescentou: “Estou vivendo minha vida normal agora, apenas em um ritmo um pouco mais lento.

“Você não pode ser a mesma pessoa que era, mas você só precisa se adaptar e mudar sua mentalidade.

Com informações do site The Mirror