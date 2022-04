FURIA e RED Canids Kalunga duelam por uma vaga na final da chave inferior

Estamos nos aproximando cada vez mais da final da primeira etapa do CBLOL 2022. Neste final de semana conheceremos o segundo finalista que enfrentará a paiN Gaming na busca pelo título.

Jogando a semifinal pela chave inferior, FURIA e RED Canids Kalunga se enfrentaram na primeira série Melhor de Cinco (Md5) deste final de semana.

Em uma partida de início pegado, as cinco primeiras eliminações realizadas pelo time da RED ficaram na conta de Jojo, suporte da equipe, que fez a diferença com a campeã Renata Glasc.

A partir dai, as duas equipes focaram na conquista de objetivos e com decisões bem estudadas começaram a abrir espaço pelo mapa e a garantir as condições de vitória. Mas depois de algumas lutas a situação desandou para a FURIA e a matilha ficou a um passo da vitória.

Depois de algumas lutas bem executadas, a RED conseguiu abrir o placar na série e marcou 1-0, ficando a 2 vitórias da classificação para a final da chave inferior.

Em um jogo pegado a FURIA empata a série

A segunda partida do dia começou de forma equilibrada. Diferente da anterior, a quantia de ouro e eliminações obtida pelas duas equipes ficou equiparada até os 15 minutos, quando a FURIA conseguiu uma pequena vantagem no placar e passou a controlar o jogo.

No entanto, com o passar do tempo e com 3 dragões da montanha, a RED começou a encaixar sua composição e a responder as investidas da FURIA, levando o jogo para mais de 30 minutos.

Com um jogo pegado e tenso, tudo foi definido nos detalhes durante as lutas e quem levou a melhor foi a FURIA, que empatou a série em 1-1.

Jogando para garantir a vantagem na série

A terceira partida do dia já veio cheia de tensão antes mesmo de começar. Depois que o jogador da rota do topo da RED, Guigo, saiu da partida antes do jogo terminar, a equipe foi punida com a perda de seus dois últimos banimentos durante a etapa de escolhas e banimentos.

Mas, apesar da punição, a matilha pareceu não sentir muito o impacto e foi com tudo pra cima da FURIA, conquistando uma boa vantagem no início do jogo. No entanto, não deu muito tempo para comemorar pois depois de algumas lutas bem encaixadas, a RED viu a vantagem desaparecer e a FURIA voltar para o jogo.

Em um novo jogo extenso, quem levou a melhor foi a RED que, apesar de ver o buff do barão ser roubado pelo caçador adversário, conseguiu um ace e rumou para a vitória.

Com isso, a RED fica a 1 vitória da classificação para a final da chave inferior.

RED entra para a quarta partida podendo definir a série

A quarta partida do dia pode também ser a última. Jogando pela classificação a RED entra no stage querendo encerrar a série, mas para isso a matilha precisa passar por cima da FURIA, que vem com tudo e impõe uma vantagem significativa logo no início do jogo.

No entanto, após uma jogada mal calculada, a vantagem foi reduzida a zero e a RED mostrou a força de sua composição encaixando lutas excelentes e se recuperando na partida para deixar o jogo em aberto.

A partir desse momento, o jogo desandou para a FURIA e a matilha seguiu embalada para fechar a série em 3-1.

AUUUUUUU! A @REDCanids vira a partida, fecha a série em 3x1 e avança nos Playoffs do #CBLOL! 🐺



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/VnVy6RnfQy — CBLOL (@CBLOL) April 9, 2022

Amanhã a RED enfrenta novamente a KaBuM! na tentativa de conquistar uma vaga na grande final do CBLOL.

