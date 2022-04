Confrontos decisivos prometem movimentar o final de semana do CBLOL 2022

Estamos chegando ao final do CBLOL 2022 (Divulgação - Riot Games)

A primeira etapa do CBLOL 2022 está se aproximando do fim. Com a paiN Gaming já classificada para a grande final após uma vitória esmagadora na final da chave superior, restam 3 times na disputa pela segunda vaga.

Os confrontos da chave inferior que vão definir o segundo grande finalista do campeonato estão marcados para acontecer neste final de semana, dias 09 e 10 de abril.

FURIA, KaBuM! e RED Canids Kalunga, seguem na disputa pela segunda vaga e agora precisam encarar o tudo ou nada.

A primeira série Melhor de Cinco partidas do final de semana será disputada entre FURIA e RED Canids Kalunga, que caíram para a chave inferior após perderem os primeiros confrontos na chave superior do torneio.

Enquanto a RED chega para a partida depois de uma vitória pegada contra a Liberty no último sábado (2), a FURIA entra no stage depois de perder um confronto extremamente parelho contra a paiN Gaming pelas semifinais da chave superior.

Agora é tudo ou nada

Após a partida de amanhã, o vencedor do confronto em RED e FURIA ainda tem mais uma série Md5 para manter vivo o sonho do título.

Quem vencer a partida deste sábado precisará enfrentar a KaBuM! em uma nova série no domingo (10).

Os ninjas chegam ao stage depois de uma dura derrota para a paiN Gaming, que realizou uma bela campanha de recuperação até conquistar sua vaga na grande final.

Leia também: KaBuM! e paiN Gaming fazem a final da chave superior do CBLOL 2022

Na série do último domingo (03), a KaBuM! viu suas esperanças de uma classificação direta caírem por terra depois de perder a Md5 por um placar de 3-0, com direito a uma atuação surpreendente de seus adversários.

Os ninjas, que mesmo com a derrota na última série ainda são cotados como um dos grandes favoritos para o título, permanecem com o sonho da final vivo, mas agora precisarão jogar novamente pela classificação.

As partidas do CBLOL 2022 são transmitidas ao vivo pelos canais oficiais do torneio.