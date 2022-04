Suco natural: a receita ‘queridinha’ com 4 ingredientes para quem quer dormir melhor Foto ilustrativa - Pinterest (novzzvon/Getty Images/iStockphoto)

Ninguém merece chegar no fim do dia e não conseguir dormir direito, não é mesmo? Pensando nisso, uma dica de suco natural caseiro pode ser bastante positiva e te ajudar com este tema.

E, se você ficou interessado, com apenas 4 itens em sua composição, esta receita, que é compartilhada pelo Nueva Mujer, pode ser preparada em poucos minutos e seguindo passos simples.

Se você enfrenta recorrentes problemas para dormir, recomendamos antes de mais nada que busque um profissional médico para que seu quadro de saúde seja avaliado e que a melhor alternativa seja indicada.

Lembre-se: o conteúdo é apenas informativo e não tem a proposta de assegurar diagnósticos, tratamentos, orientar hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares ao médico. Assim sendo, em caso de dúvidas ou suspeitas, procure um médico.

Suco natural caseiro

Ingredientes:

50 ml de água;

Suco de ½ limão;

1 maçã verde (sem casca ou semente);

100g de alface.

Modo de preparo:

Para começar, lave todos os ingredientes e os adicione em um liquidificador;

Então, bata todos os itens até obter um conteúdo homogêneo;

Se quiser, adicione gelo;

Por fim, consuma sua bebida imediatamente.

