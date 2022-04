Sonda Curiosity da NASA encontra situação desafiadora e inesperada em Marte

O rover Curiosity Mars da NASA passou a maior parte de março escalando o “Greenheugh Pediment” – um declive suave coberto por arenito. O rover chegou ao cume brevemente pelo lado norte deste há dois anos.

Como detalhado pela NASA, agora pelo lado sul, o Curiosity explorou de volta ao declive para explorá-lo mais completamente.

Mas em 18 de março, a equipe viu uma mudança inesperada de terreno à frente e percebeu que eles teriam que dar meia-volta: o caminho antes do Curiosity estava atapetado com mais rochas afiadas pelo vento, ou ventifacts, do que eles já viram nos quase 10 anos do rover no Planeta Vermelho.

Ventifacts danificaram as rodas do Curiosity no início da missão. Desde então, os engenheiros do rover encontraram maneiras de diminuir o desgaste das rodas, incluindo um algoritmo de controle de tração, para reduzir a frequência com que precisam avaliar as rodas.

Como detalhado pela NASA, a equipe apelidou sua aparência escamosa de terreno de “costas de jacaré”. Embora a missão tenha explorado a área usando imagens orbitais, foi preciso ver essas rochas de perto para revelar os fatos.

Assim, a missão está mapeando um novo curso para o rover enquanto continua a explorar o Monte Sharp, uma montanha de 5,5 quilômetros de altura que o Curiosity vem subindo desde 2014.

À medida que sobe, o Curiosity é capaz de estudar diferentes camadas sedimentares que foram moldadas pela água bilhões de anos atrás. Essas camadas ajudam os cientistas a entender se a vida microscópica poderia ter sobrevivido no antigo ambiente marciano.

Crédito (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Por que Greenheugh Pediment?

O Greenheugh Pediment é uma planície ampla e inclinada perto da base do Monte Sharp que se estende por cerca de 2 quilômetros.

Os cientistas do Curiosity o notaram pela primeira vez em imagens orbitais antes do pouso do rover em 2012. O local se destaca como um recurso autônomo nesta parte do Monte Sharp, e os cientistas queriam entender como ele se formou.

Como detalhado pela NASA, na região, há evidências de águas antigas e ambientes que teriam sido habitáveis no passado.

A estrada menos percorrida

Ainda de acordo com as informações, nas próximas semanas, o Curiosity descerá do declive para um lugar que estava explorando anteriormente.

Uma zona de transição entre uma área rica em argila e outra com maiores quantidades de sais minerais chamados sulfatos.

As rodas do Curiosity estarão em terreno mais seguro, pois deixarão o terreno do jacaré para trás, mas os engenheiros estão focados em outros sinais de desgaste no braço robótico do rover, que carrega sua perfuratriz.

Crédito (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Com informações da NASA