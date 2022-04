Os signos que parecem bonzinhos, mas desejam o mal

Alguns signos do zodíaco podem ter uma personalidade que parece ser muito bondosa e incapaz de desejar o mal para alguém. No entanto, eles também guardam sentimentos pesados e rancorosos dentro de si.

Confira quais são:

Touro

O taurino é cuidadoso para mostrar sua elegância e qualidades ao mundo, mas ele guarda uma personalidade bem forte e decisiva dentro de si. Isso faz com que ele defina de cara o que é certo ou errado, fazendo seus julgamentos com determinação. Se este signo acha que alguém não é merecedor de algo ou está sendo injusto, ele não conseguirá tirar esta mágoa do coração e menos ainda do pensamento; ficam um pouco obsessivos com o assunto e desejam que o universo “dê um jeito logo”, mas pode falar diretamente também.

Câncer

O canceriano é protetor e muito afetuoso em suas relações, buscando construir verdadeiros “lares” com as pessoas especiais. No entanto, este signo também é muito rancoroso e fantasioso, o que o faz ter um lado vingativo que nem sempre deixa vir à luz, mas que está muito vivo em seu interior. Se este signo sente que alguém fez algo ruim para ele ou para quem amam, desejará profundamente que essa pessoa pague; se puder se movimentar por trás dos panos para que ela seja punida, o fará.

Virgem

O virginiano mostra sempre sua honestidade, inteligência e justiça, mas ele também guarda seu lado que deseja mal para as outras pessoas. Este signo odeia quem recebe os frutos do trabalho alheio e age para prejudicar os outros, cultivando um pensamento obsessivo para que esta pessoa seja prejudicada. Ele pode colocar a mão na massa e age com cuidado para que a vingança aconteça, não importa quando.

Sagitário

O sagitariano é repleto de carisma e gosta de se dar bem com todo mundo, pois odeia climas pesados ou rancores. No entanto, ele acredita muito em suas verdade, o que o faz julgar quem age mal ou transmite falsidade desejando a pior sorte para elas. Est signo tem fé no poder do seu pensamento, mas também pode esperar que a vida de o troco.

