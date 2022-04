Alguns signos do zodíaco levam os relacionamentos e o tempo que gastam neles a sério, por isso não irão investir em um parceiro que não possui algo que eles consideram fundamental para viver: a coragem.

Confira os signos que não podem ficar ao lado de quem não tem coragem:

Áries

Para o ariano a coragem e lealdade caminham juntas, por isso ele não pode ficar ao lado de alguém que não tem valentia para assumir o que quer e sente. Ele é forte e impulsivo, por isso considera essas qualidades importantes para construir um relacionamento compatível. Quando valoriza alguém, ele compra brigas e vai até o fim – por isso, espera que isso seja recíproco.

Touro

O taurino pode se interessar por pessoas sensíveis, mas para ele a coragem está muito ligada com a maturidade de assumir suas responsabilidades de verdade. Por isso, este signo quer alguém que tenha disposição e personalidade para correr atrás das próprias conquistas e também se esforçar para construir um relacionamento; para ele, nada acontece sem esforço.

Escorpião

O escorpiano não consegue se conectar emocionalmente com pessoas covardes, porque tem muita coragem para ir atrás do que deseja e seus sentimentos são intensos. Ele valoriza as paixões arrebatadoras e não quer viver nada pela metade, pois muitas emoções borbulham dentro dele. Quando se trata de amar, ele prefere aqueles que mergulham de cabeça.

Capricórnio

O capricorniano pode até sentir atração por pessoas mais tranquilas e passivas, pois elas trazem uma leveza que ele admira. No entanto, ele não conseguirá ficar muito tempo ao lado de quem não se mostra corajoso para crescer e alçar novos voos. Este signo sabe bem quais são seus objetivos, inclusive nos relacionamentos, o que os leva a não perder tempo com quem não tem sintonia suficiente para compartilhar o futuro.

