Os signos do zodíaco com a maior intuição deste fim de semana

O segundo fim de semana de marco de 2022 chegou e alguns signos podem ter uma conexão ainda mais estreita com a espiritualidade e intuição durante os próximos dias.

Saiba quais são estes signos e como aproveitar as energias que chegam:

Leão

Os sonhos podem se tornar mais intensos e reveladores durante este fim de semana. É hora de acessar as informações intuitivas sem medo e refletir sobre elas. Este é um momento de colheita e é fundamental estar em um foco mais positivo. Cultive o autocuidado e recupere as energias para lidar com tudo da melhor maneira.

Sagitário

Momento em que a conexão espiritual aumenta e é preciso se concentrar nas mensagens que chegam. Prefira promover o autocuidado e confiança para encontrar a paz verdadeira ou a resolução para uma situação. Fique atento com pessoas e falsas promessas, inclusive para assuntos jurídicos.

Capricórnio

Momento de acessar muito mais a consciência e o coração; compreenda o que sente e vá atrás de soluções. Não é hora de perder a esperança e é preciso reconhecer o próprio valor. Perceba positivamente os sinais que chegam e crie novos planos; a hora é agora e a criatividade está a todo vapor.

Peixes

Este é um momento de aumento de intuição importante para tudo o que envolve projetos e aquilo que o inspira de alguma maneira. Perceba os caminhos que levam ao que você deseja e deixe a verdade aparecer. Ao se manter relaxado e se comunicando de forma aberta, a conexão com a consciência será ainda mais poderosa.

