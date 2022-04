Os melhores perfumes masculinos de março

Mesmo se você é do time das pessoas que utilizam a mesma fragrância por muito tempo, o chamado perfume assinatura, de vez em quando você se pega querendo experimentar fragrâncias novas, não é mesmo? Nesse momento é normal surgir dúvidas sobre qual perfume apostar, se é melhor uma fragrância nacional ou importada, entre outras.

Por isso, a seguir você confere uma lista elaborada pelo youtuber especializado em perfumes, Luis Jordão, com os 5 melhores perfumes do mês de março, seguindo a sua lista mensal.

1 Million Elixir (Paco Rabanne)

Esse é um dos lançamentos mais aguardados do ano. Mesmo sendo um perfume muito bom, o especialista diz que ele não supera a fragrância lançada anteriormente, a 1 Million Parfum, porém é melhor que a fragrância tradicional.

As notas de topo são Maçã e Davana, as notas de coração são Rosa Damascena, Osmanthus e Cedro e as notas de fundo são Absoluto de Baunilha, Fava Tonka e Patchouli ou Oriza.

Solo Loewe Essencial (Loewe)

Com uma embalagem minimalista, o perfume representa muito a linha Solo, mas com um aspecto menos cítrico e mais aromático.

As notas de topo são Tangerina, Lavanda, Hortelã e Lima, as notas de coração são Cardamomo, Alecrim, Noz-moscada, Tomilho e Mate e as notas de fundo são Fava Tonka, Incenso, Patchouli ou Oriza e Madeira Guaiac.

Boss Bottled Oud (Hugo Boss)

O perfume apresenta muito bem sua fragrância oud, mesmo lembrando o DNA do perfume tradicional.

As notas de topo são Maçã e Cítricos as notas de coração são Canela, Açafrão, Trevo e Ládano as notas de fundo são Agarwood (Oud), Sândalo e Nagarmota ou Óleo de Cipriol.

Pasha de Cartier Édition Noire Sport (Cartier)

As notas de topo são Cítricos e Notas Aquosas, a nota de coração é Notas Oceânicas e as notas de fundo são Cedro, Sândalo e Âmbar.