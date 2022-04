Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 8 a 10 de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 8 a 10 de abril de 2022:

Áries

Você tomará uma decisão importante que o fará crescer no trabalho nesta sexta-feira. Lembre-se de não discutir seus planos com antecedência com ninguém para que não vase.

Você é um dos signos mais fortes do Zodíaco, então as pessoas ao seu redor se apoiam em você; tente sempre dar o melhor conselho.

Você faz pagamentos e planeja uma viagem. Você terá sorte no dia 7 de abril com os números 23 e 29. Renove suas energias e ser mais positivo.

Organize seus sentimentos e lembre-se de que se você dá amor, recebe amor. Cuidado com amigos e pessoas do seu trabalho que se disfarçam de bons, mas não são. Cuidado ao emprestar dinheiro.

Touro

Nesta sexta você está em dia com os pagamentos e dívidas. Lembre-se que é muito importante ser organizado. Pense bem e tome uma decisão de trabalho para que possa crescer.

Momento de avançar profissionalmente. No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro. No sábado estará ocupado.

Você receberá notícias de última hora sobre alguém ou casamento. Seja persistente e não se deixar derrotar; o sucesso é seu. Você planeja uma viagem. Seus números da sorte são 01 e 14. Seu melhor dia será 09 de abril.

Gêmeos

Este fim de semana você estará em paz consigo mesmo e com quem ama. Seu signo gosta da companhia de pessoas queridas, então procure relaxar e não veja problemas onde não existem, pois o importante é ser feliz.

Nesta sexta-feira você processa um crédito para um carro ou um pagamento com cartão. Você receberá um reconhecimento em seu trabalho ou descansará um pouco.

Astúcia e inteligência para agir na vida deve ser colocada em prática. Você faz um negócio nos fins de semana e tudo sai bem.

No amor alguém se afasta por ciúmes; controle suas inseguranças. Você terá sorte no dia 08 de abril e os números 01 e 29. rá A ajuda espiritual e sorte está ao seu lado. Peça o que você deseja de coração e lhe será dado.

Câncer

Você terá sorte nesta sexta-feira com os números 07 e 19. Use o azul e o vermelho para atrair abundância. Você tem um projeto de trabalho pendente saindo do papel. Seu signo é muito dedicado a tudo que faz e não descansa até conseguir.

Tenha atenção com o estresse causado por problemas no trabalho e seja mais saudável para ter melhores energias. Tente uma rotina de exercícios.

No amor, alguém de fora chega e o atrai. Um relacionamento mais formal pode surgir. Um amigo o procura para reclamar falar sobre um assunto delicado ou chato; tente não dar tanta importância.

Afaste-se de fofocas. Você terá muita sorte em tudo que empreender, então não duvide do poder que você tem.

Leão

Você enfrentará muitos problemas em sua vida pessoal. Lembre-se de que seu signo é muito temperamental, então meça suas palavras e analise o que você vai dizer.

Alguém o convida para algo ou uma viagem é planejado. Cuide de problemas intestinais ou estomacais e controle o álcool e a alimentação para ter mais saúde.

Não procure um amor que partiu. Tente conhecer pessoas mais compatíveis com o seu signo, como Áries e Libra. Você terá um golpe de sorte no dia 9 de abril com os números 25 e 11.

Sua energia se multiplica com a felicidade e bem-estar; por isso caminhe pela manhã e comunique-se com seu interior. As portas da abundância se abrem para você.

Virgem

Este fim de semana você analisa uma mudança radical em seu trabalho e negócios pessoais. Você está no melhor momento para crescer economicamente e tem novas ideias para alcançá-lo.

Não hesite em se reinventar, pois todas as mudanças são boas. Cuide das dores de cabeça e enxaquecas devido ao acúmulo de estresse; caminhe e cuide mais da alimentação.

No amor, alguém do passado o procura. Uma viagem é planejada. Seus números da sorte são 03 e 99. Hora encerrar episódios em sua vida que deixaram uma marca profunda e iniciar uma nova etapa novamente. Serão dias de renovação em todos os sentidos.

Libra

Dia cheio de mudanças radicais na sua vida. Este fim de semana será muito importante para o seu signo e você se reinventa. Cuide das dores nas costas e nos rins: atento aos sintomas.

Momento de muita energia ao seu redor. Não implore a esse amor que não está mais com você. Aceite as mudanças na vida e decida conhecer pessoas mais compatíveis com o seu signo, como Escorpião, Sagitário ou Peixes.

Você receberá um convite para sair. Seus números da sorte são 01 e 27. Momento de oportunidades e crescimento no local de trabalho. Cuidado com fraudes e dívidas. Organize suas despesas, este cartão o ajudará a avançar em seu projeto de vida.

Escorpião

Você recebe energia positiva e surpresas agradáveis nesta sexta-feira. Você está em um momento de crescimento pessoal, então tente fazer o melhor no trabalho.

No amor, cuidado com fofocas e problemas com um ex, tente resolver essa situação da melhor maneira e fique em paz. Lembre-se de que todas as energias retornam. Você recebe dinheiro que não esperava e seus números da sorte são 18 e 41.

Use o vermelho para atrair o melhor. Alguém o procura para deixar para trás os problemas do passado. Você fará uma viagem.

No amor, você deixa para trás todo o seu lado ruim e se abre para as novas mudanças . Pessoas podem se aproximar.

Sagitário

Cuidado com as traições de amores e amigos. Tente ser mais cauteloso com o que você fala e para quem você conta. Lembre-se que sua felicidade é a inveja dos outros, seja mais discreto com seus projetos.

Você se antecipará a qualquer problema legal e tudo sairá bem. Você estará determinado e forte para não ter medo de desafios.

Você está mudando de emprego ou iniciando um novo projeto; faça isso e sairá vitorioso. Você terá sorte com os números 09 e 17. Será um final de semana de reflexão na sua vida pessoal e no amor.

Alguém de Leão ou Áries veio para ficar ao seu lado. Seu melhor dia será 09 de abril e você recebe uma agradável surpresa.

Capricórnio

Hora de tirar algum tempo para si mesmo e saber que nem tudo é trabalho. Decida sair descansar e viajar.

Deixe-se amar e lembre-se que o amor não é complicado. Tente deixar os medos de lado e comece a amar de verdade. Seus números da sorte são esses 24 e 30. Sua cor da sorte é o amarelo.

Não deixe a prosperidade passar e se você tiver uma oportunidade, agarre-a que será ótimo para você.

A consciência desperta e perceberá o que realmente precisa em sua vida. Você recebe um convite para uma festa. No domingo fica ao lado de quem ama e se diverte

Aquário

Uma força espiritual muito importante chega e ajuda a realizar desejos. Você deixará para trás momentos ruins e uma onda de abundância vem até você, tente aproveitá-la.

Fique alerta para as pessoas ao redor que têm inveja de você e podem lhe causar perdas. Proteja-se com o branco.

Os solteiros terão um amor do signo de Libra ou Áries que será muito compatível. Visite quem o ama. Dê a si mesmo alguns dias de férias. Você inicia um melhor cuidado para a saúde. Seus números da sorte são 15 e 21.

Peixes

Você deve ter cuidado com problemas nervosos e enxaqueca; esse é o seu ponto fraco, então aprenda a deixar de lado as situações para estar no seu melhor.

Você está em um estágio de tomar decisões importantes que o farão prosperar em seu ambiente. Uma oportunidade de negócio pode chegar.

Mantenha sua mente ocupada e se aperfeiçoe. Tente dar tempo a si e à sua família, lembre-se que nem tudo é trabalho. Você terá sorte no dia 08 de abril com os números 03 e 21.

Um animal de estimação chega em sua vida. Continue cu8idando da saúde para se sentir melhor. Nesses dias ensolarados, use roupas leves e fique bem confortável para deixar a energia fluir.

