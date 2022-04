Se você está passando por mudanças em seu relacionamento e deseja experimentar coisas novas, você provavelmente já pensou em dar uma chance para o relacionamento aberto, correto? Mas como fazer um relacionamento aberto ser bem-sucedido?

A primeira coisa a se pensar é que é importante definir regras, ter conversas abertas e honestas antes de entrar de vez nesse tipo de relação. “Um relacionamento verdadeiramente aberto é quando vocês dois são livres para serem íntimos de quem quiserem, quando quiserem. Mas a maioria dos casais estabelece algumas regras básicas específicas para sua situação”, diz a especialista, Oloni.

A especialista em relacionamentos, conhecida na internet apenas como Oloni, compartilhou suas 8 dicas para fazer um relacionamento aberto funcionar com o Metro Reino Unido (em inglês). Veja quais são a seguir:

1. Siga a regra de um

Para começar bem, a especialista sugere que o primeiro passo mais sensato seja que o casal tenha permissão para sair ou até mesmo dormir com outra pessoa apenas uma vez, sem marcar outros encontros ou repetir performances que possam fazer que os sentimentos se desenvolvam.

2. Defina limites sexuais claros

Ser aberto não significa que há limites, por isso é preciso que seja esclarecido o que é ou não aceitável. “Concorde sobre quais tipos de sexo são aceitáveis e o que você considera fora dos limite. Exemplo: você pode experimentar fetiches sexuais fora do seu relacionamento se eles não fizerem parte da rotina sexual com o seu parceiro?” Questiona Oloni.

3. Não faça sexo com amigos

Essa é uma maneira de evitar ciúme na sua relação. Descarte o envolvimento com qualquer pessoa próxima, principalmente os amigos em comum do casal.

4. Faça sexo com segurança

Essa dica importante não serve apenas para o relacionamento aberto, mas para qualquer tipo de relação, inclusive entre o casal. A saúde sexual precisa ser a prioridade. “Os preservativos são obrigatórios, mas você precisa conversar sobre se novos parceiros em potencial sobre ITs (infecções sexualmente transmissíveis). Quando você aumenta o número de pessoas em seu círculo sexual, obviamente aumenta o risco de doenças”, diz Oloni.

5. Estabeleça limites emocionais

As emoções em um relacionamento aberto também estão presentes, por isso é importante decidir até que ponto elas podem ir. “Os limites emocionais também são importantes. Vocês dois precisam decidir se as conexões são puramente sexo ou se uma conexão emocional é permitida. Por exemplo, você pode sair com um novo parceiro antes do sexo em si?”

6. Faça check-ins mensais

Converse abertamente com o seu parceiro ao menos uma vez por mês sobre como vocês estão lidando com o relacionamento, se está funcionando ou se precisa de alguns ajustes.

7. Não use um relacionamento aberto como uma solução mágica

Claro, um relacionamento aberto precisa partir de uma vontade de uma parte ou do casal, mas a especialista diz que, caso se o seu relacionamento tem problemas profundos, abri-lo não irá resolver. “Esses problemas não vão desaparecer e, de fato, serão exacerbados pela introdução de terceiros na mistura.”

8. Faça pelos motivos certos

Algumas pessoas nunca serão felizes em um relacionamento monogâmico, porém não percebem isso. ‘”Se vocês dois encontram rotina de monogamia, então um relacionamento aberto pode ser uma maneira saudável de explorar novos limites”, finaliza Oloni.

