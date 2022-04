4 perfumes femininos que ENLOUQUECEM os homens!

Existem as fragrâncias suaves, que não chamam atenção e são quase impossíveis de serem sentidas. Outras já exalam muito mais o aroma, deixando um rastro perfumado pelo caminho.

Caso você esteja procurando pela segunda opção, veja a seguir a lista com 4 perfumes femininos sedutores e que enlouquecem os homens elaborada pelo canal no Youtube ‘Perfumes Club’.

L’Interdit (Givenchy)

Esse é um perfume diferenciado, começando pela sua fragrância floral amadeirada, incomum entre os perfumes femininos. Ele é delicado e ao mesmo tempo forte, com uma ótima projeção. Também é versátil, servindo tanto para um encontro em um barzinho até mesmo uma festa de gala.

As notas de topo são Pera e Bergamota, as notas de coração são Tuberosa, Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha, Ambroxan e Vetiver.

212 VIP Rosé (Carolina Herrera)

A fragrância é considerada clássica no mundo da perfumaria, com seu aroma podendo ser reconhecido à distância, tanto pelo seu ótimo cheiro quanto pela sua projeção. O perfume também fixa muito bem e é versátil, podendo ser utilizado em dias quentes e também em saídas noturnas.

As notas de topo são Champanhe e Notas Frutadas, a nota de coração é Flor de Pêssego e as notas de fundo são Almíscar Branco, Notas Amadeiradas e Âmbar.

CH Privée (Carolina Herrera)

O próprio frasco já demonstra todo o luxo presente neste perfume. O couro é muito evidente na fragrância, além das notas de Osmanthus, Pimenta-Rosa, Almíscar e Baunilha. Por ser um pouco mais forte, é recomendado o uso noturno.

Idôle (Lancôme)

A fragrância já apareceu no site do Metro em outras ocasiões, e desta vez está na lista dos mais chamativos. Com uma aroma verdadeiramente viciante, possui notas de topo em Pera e Bergamota, notas de coração em Rosa Turca, Rosa Centifolia e Jasmim Indiano e notas de fundo em Almíscar Branco e Baunilha.