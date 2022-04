WhatsApp: O truque desconhecido para que ninguém NUNCA veja seu nome no app Foto ilustrativa - Pexels

É possível deixar o nome no WhatsApp em branco? Embora muitos pensem que não, há um truque super fácil de aplicar e que pode te dar uma mãozinha com este tema. Vamos entender melhor?

Para quem está curioso, além de ser bastante prática, esta dica não demanda que você instale um aplicativo externo, ou seja, fará com seu equipamento esteja ainda mais em segurança.

Truque para deixar o nome oculto no WhatsApp:

Para aplicar esta dica, você deve fazer o seguinte:

Copie este comando " " (sem as aspas);

Feito isso, acesse o seu aplicativo e clique em “configurações” ;

; Logo após, clique no seu nome e então cole;

Por último, basta que você salve.

Importante: Caso não obtenha sucesso pelo celular, você pode fazer o mesmo procedimento pelo WhatsApp Web (pelo navegador) que a probabilidade de sucesso é maior.

Este é o recurso do WhatsApp que pode ajudar a ‘revelar’ uma infidelidade

Um recurso disponível no WhatsApp, segundo o FayerWayer, pode ser uma das peças-chave para ajudar a descobrir uma situação de possível infidelidade, uma vez que este revela com quem uma determinada pessoa teve maior interação, do ponto de vista de troca de arquivos multimídias.

E, se você está curioso e quer entender melhor como funciona, nós te explicamos a seguir todos os detalhes compartilhados pelo portal.

Para fazer tal verificação, no app, você deve seguir este caminho:

Como primeiro passo, acesse seu aplicativo, clique nos três pontinhos e em seguida marque a opção que diz “configurações” ;

; Feito isso, a próxima alternativa a ser selecionada em seu app é: “Dados e armazenamento”;

