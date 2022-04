Os signos com forte sensibilidade e sexto sentido

Até 2 de maio de 2022, Vênus estará em Peixes, um signo emocional, sensível e intuitivo que combina muito bem com o planeta do amor. Lembre-se que esta fase é de maior sensibilidade para todos, mas alguns signos especiais ficarão ainda mais próximos do seu sexto sentido.

Confira quais são e como é possível lidar bem com esta fase de aprendizado:

Áries

A sensibilidade aumenta e conexão com o subconsciente também. É importante aproveitar a intuição e não se deixar abater pelas emoções. Recarregue suas energias e mantenha a paciência para tomar boas decisões, refletindo sobre o verdadeiro sentido e seu papel em algumas situações. Nos relacionamentos, é possível que a sensualidade abra caminhos e intimidade entre os casais aumente.

Câncer

Esta fase pode ser de um grande mergulho no seu interior e espiritualidade, o que leva a intuição a ficar ainda mais em alta e sinais não passam despercebidos. Tenha atenção para expandir a mente de forma saudável e não cair em paranoias construídas a partir da insegurança. A empatia e disposição para se abrir a novas experiências trará grandes avanços. A vida amorosa também ficará mais doce!

Confira mais: Os signos mais beneficiados pelas energias de Vênus em Peixes em 2022

“A intuição durante a entrada de Vênus estará em Peixes é poderosa, mas também pede cuidado com ilusões. A comunicação se tornará mais leve, as relações mais próximas e a verdade deve ser acessada com consciência.”

Leão

Momento de se aprofundar em sentimentos e se tornar mais consciente das reflexões íntimas que acontecem internamente. Use este período para compreender ao invés de julgar e equilibre-se. É preciso estar conectado com a realidade e evitar cair em ilusões. No amor, é possível que casais se aproximem. Os solteiros podem lidar com a carência e precisam ter maturidade e se apegar ao sexto sentido para não entrar em roubadas.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!