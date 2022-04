Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 10 de abril de 2022

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Hora de deixar o passado e aprender que alguns afastamentos são positivos. A harmonia ao redor vale ouro e não é hora de desperdiçar. Mantenha a paciência.

Touro

Novos caminhos são buscados e é importante iniciar trajetórias que entusiasmam. Busque descansar e renove as energias. Algumas pessoas importantes podem entrar em contato.

Gêmeos

Hora de prestar a atenção em quem o procura o vigia. Lembre-se que nem todos são verdadeiros. Novos começos e criatividade que o ajudam no trabalho.

Câncer

O amor é ativado e caminhos se abrem; tome as decisões certas e saiba que existe o tempo certo. O que era oculto será revelado.

Leão

Mudanças importantes para retirá-lo de uma situação que o ata. Segredos são descobertos e é preciso não permitir que ninguém controle a sua vida; feche e abra os ciclos que deseja.

Virgem

É importante lutar por aquilo que é desejado e se abrir para oportunidades com qualificação. Mantenha a serenidade diante de conflitos.

Libra

Hora de ter o que quer com esforço e adaptação diante de mudanças. Lembre-se de se abrir para conhecer pessoas importantes ou ouça alguns conselhos.

Escorpião

Nem tudo é azar e alguns caminhos mostram porque foram abertos depois. É hora de colher o que planta. Lembre-se de cuidar mais de você e da vida pessoal.

Sagitário

Não se conforme e ouça sua intuição. Fique atento aos reencontros com o passado. Algumas coisas não devem ser esquecidas. Momento de escolher a prosperidade.

Capricórnio

Tenha calma para lidar com seus problemas e com o dos outros; nem tudo deve consumir sua energia. Não tome decisões impulsivas e se abra a novos começos.

Aquário

Tenha calma e cuidado com tudo o que envolve negócios e mudanças. Saiba concretar as coisas com responsabilidade. Escapadas da rotina ajudam a tranquilizar.

Peixes

Não discuta e prefira se afastar do negativo. É preciso dar espaço para que a sorte dê resultados, pois ela está ao seu lado. Semeie o bem para colhê-lo.

