Cientistas encontram galáxia ‘HD1’, a mais distante de toda a Terra; confira detalhes

Com um trabalho realizado por um grupo de pesquisadores e astrônomos do Centro de Astrofísica de Harvard e batizada de HD1, foi descoberta recentemente uma nova galáxia, classificada como a mais distante de todo o planeta Terra.

De acordo com detalhes do portal O Globo, a nova galáxia, que foi encontrada depois de mais de 1,2 mil horas de observação, está a 13,5 bilhões de anos-luz da nossa casa, a Terra.

Antes da atual descoberta, o título de maior distância era da galáxia GN-z11, que está a 100 milhões de anos-luz menos de distância que a HD1.

Classificada como “extremamente brilhante”, algumas teorias sobre sua formação já foram estabelecidas e que reforçariam tal característica:

Em entrevista, Yuichi Harikane, que é astrônomo da Universidade de Tóquio e fez parte da descoberta, comentou sobre a HD1. Veja abaixo o que disse:

“Foi um trabalho muito difícil encontrar a HD1 no meio de 700 mil objetos. A cor vermelha combinava surpreendentemente bem com as características esperadas de uma galáxia a 13,5 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Tive arrepios quando a encontrei”