4 perfumes femininos para não passar despercebida!

Se você está cansada de utilizar perfumes simples, onde é quase impossível sentir o cheiro, ou até mesmo sempre escolhe os perfumes mais chamativos para a sua coleção, muito provavelmente você vai gostar dessa dessa lista.

A seguir você confere os 5 perfumes mais elogiados, impossíveis de você passar despercebida, de acordo com a digital influencer especializada em perfumes, Gisele Souza.

La Nuit Trésor Dentelle de Roses (Lancôme)

O perfume é bem novo, lançado em 2021. Assim como a fragrância tradicional, o âmbar floral chama muita atenção. A secagem aveludada transforma a projeção dele em algo bem chamativo.

As notas de topo são Framboesa e Mandarina, a nota de coração é Rosa e as notas de fundo são Veludo e Camurça.

La Vie est Belle L’Éclat (Lancôme)

A versão l’éclat (luminosa) do perfume La Vie est Belle é bem elogiada pela sua saída frutada, que logo em seguida se transforma em um ótimo aroma de flores brancas e baunilha. Uma junção muito bem equilibrada e que possui ótima projeção.

As notas de topo são Mandarina, Bergamota e Frésia, as notas de coração são Flor de Laranjeira, Flores Brancas, Íris e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Patchouli ou Oriza.

Coco Mademoiselle Intense (Chanel)

Se a versão tradicional desse perfume já faz muito sucesso, sendo um dos campeões de vendas em todo o mundo desde o lançamento até os dias de hoje, o que esperar então da versão intense? A fragrância é mais frutada e adocicada do que a versão tradicional.

As notas de topo são Laranja Siciliana, Bergamota da Calábria e Limão, as notas de coração são Rosa, Notas Frutadas e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha de Madagascar, Fava Tonka, Almíscar Branco e Ládano.

Olympea Legend (Paco Rabanne)

Essa é uma fragrância indicada para o inverno pois seu aroma pode ser considerado forte para algumas pessoas. A ameixa mistura com a baunilha faz com que esse perfume seja extremamente cremoso e doce. é o perfume mais adocicado da lista.

As notas de topo são Ameixa, Damasco e Sal Marinho, as notas de coração são Notas Florais e Flor de Gengibre e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Âmbar e Areia.

ATENÇÃO!

É importante lembrar que a fixação e a projeção vai depender da pele de cada pessoa