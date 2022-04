Recurso do Instagram mostra a primeira foto que as pessoas curtiram na rede social e isso está assustando alguns usuários Imagem: Pexels

Um dos assuntos mais comentados neste início de semana é sobre o recurso da rede social Instagram que permite que os usuários vejam as curtidas e comentários das fotos mais antigas do seu perfil pessoal. Muitas pessoas estão comentando a novidade no Twitter, com um sentimento de nostalgia e surpresa sobre as suas preferências de quando criaram as redes até os dias atuais.

Uma pessoa tuitou “a primeira foto que eu curti no instagram, to passando mal”.

a primeira foto que eu curti no instagram to passando mal pic.twitter.com/VyeILAqgjS — line ✸ (@linebpm) April 5, 2022

É possível notar que, entre os usuários mais antigos do Instagram, grande parte das curtidas eram em fotos de celebridades, como o cantor Justin Bieber e o extinto grupo One Direction.

literalmente a primeira foto curtida de todo mundo é alguma coisa da 1d, maior que muitos !!! — lais jardim (@laisjdm) April 5, 2022

Para acessar o recurso via celular, siga o passo a passo a seguir:

1. Abra o Instagram e clique no seu perfil. Em seguida, abra o menu, representado por três listras no lado superior direito;

2. Clique em suas atividades;

3. Apareça uma série de recursos para você verificar as suas atividades no aplicativo. Clique em interações;

4. Nesta parte, você poderá escolher entre comentários, curtidas e respostas ao story. Escolha qual das três você gostaria de verificar;

5. Ao clicar em alguma das três opções, abrirá uma tela com as suas atividades e a frase classificar e filtrar;

6. Ao clicar, é possível selecionar das fotos mais antigas para as mais novas ou vice-versa, ou ainda escolher uma data específica de início e término;

7. Escolha entre as opções e clique em aplicar.

De acordo com o site Tecmundo, o recurso apresenta alguns erros, como o local de algumas publicações que foram substituídos por quadros brancos ou pretos que não dá a opção de selecionar. O erro provavelmente está ligado a publicações deletadas ou arquivadas pelo usuário dono da conta.