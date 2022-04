Os signos que seguem em frente esta semana

De 4 a 10 de abril de 2022 uma energia importante de transformação pode atingir alguns signos do zodíaco e ajudá-los a seguir em frente.

Confira quais são e como isso irá acontecer:

Sagitário

É possível retomar a inspiração e sonhos, o que motiva a seguir em frente e virar algumas páginas ruins envolvendo dinâmicas ou pessoas. Lembre-se que é hora de não perder tempo e não se prender ao passado que agora já não representa o melhor caminho. O sucesso será alcançado com esforços e responsabilidade.

Capricórnio

Após avaliar as próprias atitudes e o que pode melhorar a sua vida, novos caminhos se abrem e é possível fazer planos para o futuro. Buque a estabilidade e independência; não se force. A mente deve estar em equilíbrio para que algumas dinâmicas tóxicas fiquem no passado. Cuidado extra com gente que observa tudo o que você faz.

Aquário

O momento de inovar e embarcar em novos projetos é agora! Lembre-se que a é importante se adiantar e planejar para começar a concretizar os desejos de forma organizada. O esforço e a inteligência aumentam para que a produtividade seja a maior aliada. Alguns passos seguros demoram um pouco mais para chegar até o destino, mas são firmes.

Peixes

A independência e a ação motivará a semana. Os planos começam a sair do papel e alguns movimentos inesperados podem abrir novos caminhos. Comece a cuidar mais da saúde para recuperar energia e vitalidade. A comunicação clara e direta ajudará a resolver problemas e permitir que você vá em busca do melhor.

