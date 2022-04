Os signos que precisam ter cuidado com tensões

A semana entre 4 e 10 de abril de 2022 começa com uma energia importante que estimula a evolução, mas para isso alguns nós precisam ser desfeitos e algumas tensões tendem a surgir na vida de alguns signos do zodíaco.

É importante aproveitar esta energia para o próprio bem e saber lidar com as verdades sem perder a calma. Nutra o bom senso e compreenda que também é preciso valorizar os laços verdadeiros e fortes.

Confira os signos que mais precisam ter cuidado com tensões:

Áries

Cuidado com pessoas que criam tensões para aumentar ainda mais os problemas. É hora de usar sua personalidade influente de forma positiva para colher os melhores resultados. Escolha bem suas batalhas e viva sua história. O melhor será atraído com vibrações positivas e a cura; cuide mais da saúde emocional.

Touro

Reforce sua positividade e permita que melhores trajetórias comecem. Não se afaste de quem o ajuda e dá apoio verdadeiro; você pode estar enganado com quem demonstra isso, mas não o faz realmente. É hora de se comunicar e esclarecer dificuldades com diálogos construtivos, especialmente aquelas que envolvem terceiras pessoas.

Gêmeos

A franqueza e a clareza de sentimentos está muito presente, principalmente quando se trata insatisfações. Tenha atenção para não tomar decisões precipitadas e busque se liberar do estresse para pensar com calma. Distanciamentos devem acontecer no tempo certo. Alguns conselhos chegam e você pode fazer planos para sair de tensões.

Câncer

Você sempre se encarrega de solucionar problemas, mas deve aprender a resolver e soltar as mágoas. Proteja-se mais espiritualmente e permita que aquilo que é inútil vá embora. A mudança profunda e importante acontece conforme você descobre as verdadeiras missões em sua vida.

