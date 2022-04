Os signos mais beneficiados pelas energias de Vênus em Peixes em 2022

Esta semana, o planeta do amor entrou no seu signo favorito! As energias de Vênus em Peixes já começam a movimentar positivamente as energias nos relacionamentos, principalmente para alguns signos que sentirão o melhor desta fase.

Confira quais são e como isso influenciará até 2 de maio de 2022:

Touro

Seu coração está mais aberto e conectado com as pessoas, de modo que é possível apoiar e alcançar o melhor nas parcerias. Não se apegue a dores, coisas materiais e o passado; permita que a espiritualidade e a humanidade deem um salto, mas também coloque os limites necessários para seu bem-estar. A sensibilidade agora é maior e a intuição o ajuda a tomar boas decisões. Pessoas interessantes podem entrar no seu caminho e preciso deixar fluir positivamente.

Gêmeos

Momento de sonhar, mas também de começar a realizar sonhos em sua vida. A intuição estará em alta para poder ajudar ainda mais estes novos passos positivos na trajetória. O reconhecimento e o destaque são mais propícios agora e você será notado. Prepare-se para somar conquistas e ver vitórias. É preciso apenas ter cuidado com tirar os pés do chão e confundir ilusões com a realidade.

Libra

A conexão e abertura para se envolver com as outras pessoas é alta! Além de impulsionar o romance, será uma fase de oportunidades valiosas para a carreira, trabalho e projetos que são importantes. Permita que o equilíbrio entre lazer e compromissos aconteça, assim é possível abrir novas portas ou valorizar melhor aquilo que já possui. Seu carisma atrai o sucesso ainda mais!

Peixes

Prepare-se para atrair o amor e o romantismo. A vontade de viver a verdade aumentará e o motiva a estar muito mais interessado e radiante. Use este momento para exaltar seus prazeres e se aproximar do que é importante, mas tenha limites para não entrar em exageros ou ilusões. O autocuidado será poderoso agora!

