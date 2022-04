Os signos do zodíaco que iniciam novas fases

A semana de 4 a 10 de abril de 2022 promete ser desafiadora e marcada de novos começos para alguns signos do zodíaco, que conhecerão limites que podem ser ultrapassados ou precisam ser delimitados. Para muitos, é um momento de lidar com os ressentimentos e buscar uma nova forma de enfrentar a realidade, com mais esperança e decisão para crer na mudança de verdade.

Soluções são encontradas e muitas cartas podem ficar sobre a mesa para trazer respostas; tenha consciência das verdades que aguentará ouvir ou não.

Confira os signos mais propícios a iniciar novas fases:

Leão

Etapa de pensar melhor nas ações e no futuro para iniciar aquilo que abrirá os caminhos. É melhor planejar e colocar alguns limites em comportamentos que não ajudam a ninguém. O amor próprio irá aumentar e será fundamental para gerar mais autoconfiança. Inicie a busca pelo positivo com a mente e coração abertos.

Virgem

Hora de encontrar os novos caminhos e iniciar esta trajetória para se sentir melhor com o que você é e faz em sua vida. Solucione os problemas e relaxe também para poder empreender em transformações positivas. A paciência o ajuda a conseguir os melhores resultados em tudo; não pressione e se esforce.

Veja mais: Os signos que amam, mas sempre serão diretos com a verdade

Libra

Existe um novo caminho e pessoas chegando para acompanhá-lo nesta fase de libertação. Lembre-se de conhecer sua essência para não deixar de ser fiel aos valores mais importantes. Em casos de amor, não deixe que a paixão ganhe da razão. O que é ruim pode ser finalizado e as respostas chegam com o tempo. Aja com maturidade.

Escorpião

Novos passos são dados quando a paciência chega ao fim e é preciso ter atenção para que suas estratégias sejam positivas. Permita que esta nova fase motive diálogos, mas seja cuidadoso com qualquer energia envolvendo traições ou alguém que possa sabotar. Proteja-se e aguce a intuição para compreender tudo o que é suspeito. A satisfação chegará!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!