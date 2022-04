Final do CBLOL terá público presente na Arena!

Os torcedores do CBLOL podem comemorar! As finais da primeira etapa do CBLOL e do CBLOL Academy serão disputadas em formato presencial na Arena CBLOL, em São Paulo, e irão contar com a presença das torcidas pela primeira vez desde o retorno ao stage.

Em um anúncio realizado hoje, 5 de abril, a Riot Games confirmou que jogadores e torcedores serão recebidos na Arena para as decisões do CBLOL e CBLOL Academy.

Ao todo, serão 140 torcedores em cada uma das finais, a serem disputadas no dia 16 de abril pelo CBLOL Academy e 23 de abril pelo CBLOL.

Apesar da presença do público ser confirmada, não será possível realizar a compra dos ingressos neste primeiro momento. Cada uma das 10 organizações que participam dos torneios receberá uma quantia pré-definida de entradas para distribuir entre seus torcedores.

Desta forma, Flamengo, FURIA, INTZ, KaBuM!, Liberty, LOUD, Netshoes Miners, paiN Gaming, RED Canids Kalunga e RENSGA serão os responsáveis por disponibilizar as entradas entre seus torcedores conforme critérios definidos pelas próprias organizações.

Torcedores serão recebidos na Arena CBLOL

Os torcedores que forem contemplados com as entradas para assistir às séries de Melhor de Cinco partidas também receberão um “kit torcedor” com copo, “bateco”, cordão, pulseira, uma skin de Campeão que poderá ser resgatada ao jogar League of Legends e uma máscara descartável para curtir as partidas com segurança.

E por falar em segurança, as medidas de prevenção ao covid-19 serão mantidas durante os dois dias em que a Arena receberá o público de forma presencial.

Desta forma, para entrar no evento será necessário apresentar o comprovante de vacinação com esquema vacinal completo contra a covid-19.

A comprovação poderá ser realizada de forma digital pelos aplicativos oficiais do SUS ou pela apresentação do comprovante físico. Torcedores que apresentarem quaisquer sintomas relacionados à covid-19 não poderão comparecer ao local.

O uso de máscara será obrigatório durante todo período de permanência na arena, exceto nas áreas destinadas para alimentação.