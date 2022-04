Descubra aqui dicas para melhorar o relacionamento se a vontade de fazer sexo diminuiu

Nem sempre as pessoas estão com vontade fazer sexo e essa é uma situação totalmente comum e normal, inclusive reforçando a importância de sempre respeitar os limites do parceiro sobre o seu corpo. Mas, e quando isso acontece de maneira frequente, como posso fazer para melhorar o relacionamento?

Se você precisa de uma mãozinha com este tema, queremos convidá-lo a conferir esse texto até o final e conhecer mais detalhes compartilhados pelo portal de notícias Nueva Mujer e especialista. Vamos lá?

1 - Comece por uma conversa sincera

Antes de tentar algo que ajude a apimentar a relação, é necessário começar por um ponto básico e crucial em uma vida a dois: o diálogo.

Tenha uma conversa franca com seu companheiro e, possivelmente, através deste passo será identificada a causa raiz que pode estar ligada à: traumas, estresse, problemas de casal não resolvidos, entre outros.

Além de ajudar no quesito sexo, esta iniciativa pode aproximar ainda mais o casal e permitir conhecer ainda mais o outro.

2 - Que tal apimentar o relacionamento?

Junto da conversa do casal, uma ótima alternativa é tentar coisas novas e que ajudem a apimentar a relação. Vocês podem juntos pensar em novas posições, realizar fantasias, etc.

Ainda sobre o tema, a terapeuta Ana Lombardía diz o seguinte: “É importante ampliar a noção de sexualidade que temos e lembrar que não é só a estimulação dos genitais, mas também beijos, carícias, palavras, carinho mútuo, intimidade... que também está na sexualidade!”.

3 - Chega de fingir

Para fechar a nossa lista, temos esta recomendação que você deve levar em consideração, isso porque existem pessoas que estão há anos insatisfeitas sexualmente e sem chegar ao êxtase, então, essa situação precisa ser mudada.

“Nas mulheres é comum constatar que não desfrutam de relações sexuais há anos, sem ter orgasmos e mantendo práticas que não são agradáveis para elas (por exemplo, relações que se limitam à penetração). [...] Às vezes, o desgaste vem com a idade e é aí que eles decidem se levantar e começam a respeitar seus desejos, neste caso, não fazer mais sexo. Se o sexo se tornou algo desagradável, é normal que não sintam vontade de repeti-lo”, afirmou a terapeuta.