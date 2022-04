Adidas lança novo ZX 8000 ‘Fresh Mint Tea’, inspirado em chá coreano; veja os detalhes

Você já imaginou um tênis inspirado em um chá? Aos que estão curiosos, esta é a novidade da Adidas que anunciou recentemente o lançamento de mais um produto da sua linha ZX 800: o Fresh Mint Tea.

Segundo explica o portal FayerWayer, a paleta do novo tênis tem inspiração no chá de menta coreano Bakha-Cha. “Está na hora do retorno refrescante de um tênis tradicional”, destaca a Adidas na descrição oficial do produto.

Outro ponto de apoio e inspiração do “Fresh Mint Tea” está nos tênis de corrida dos anos 80, este modelo verde e cinza usa “cores que matam a sede”. A sua classificação de cores está definida em: Feather Grey/Aluminium/Green.

Mais detalhes sobre o novo tênis da Adidas

Adidas lança novo ZX 8000 ‘Fresh Mint Tea’ Reprodução

Em linhas gerais, além da ponta frontal ser cinza com uma entressola com sistema Torsion, sua parte superior de malha verde usa sobreposições de camurça sintética. Sobre a sola, é feita de borracha e é ondulada.

O novo tênis da Adidas também tem seus cadarços cinzas, e na parte do peito do pé tem um plástico amarelo que indica Adidas Torsion. Junto a isso, uma etiqueta cinza com o logotipo da marca nas línguas verdes .

Por fim, o Adidas ZX 8000 Fresh Mint Tea inclui outros detalhes, como o forro têxtil e o fechamento em cadarço.

O chá coreano que inspirou o ‘Fresh Mint Tea’

Em sua descrição, a Adidas reforça que o modelo conta com a receita do chá de menta coreano Bakha-Cha “para adoçar o tempo”.

Se você está curioso sobre como prepará-lo, este chá é feito de folhas de hortelã selvagens do leste asiático e é rico em óleos essenciais nas folhas, como o mentol.

Com relação aos seus efeitos positivos, a bebida é muito popular por ajudar a aliviar dores no sistema digestivo, atuar como anti-inflamatório, ter efeitos curativos e contribuir para a excreção de sucos gástricos.

Sobre a receita, queremos lembrá-lo que o conteúdo é apenas informativo e não tem a finalidade de assegurar tratamentos, substituir as visitas regulares ao médico ou substituir o acompanhamento regular. Em caso de suspeitas ou dúvidas, consulte um especialista.