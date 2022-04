Se você é daquelas pessoas que preferem os perfumes importados mas está em dúvida de qual marca adquirir ou sempre usou nacionais e agora deseja um perfume diferente, você pode conferir a lista a seguir com as 5 marcas de perfumes importados que mais fixam no corpo, segundo a youtuber especialista em perfumes, Dani Cardoso.

Guerlain - Aqua Allegoria Orange Soleia

A marca Guerlain é uma das mais elegantes e o perfume Aqua Allegoria Orange Soleia, uma fragrância Cítrica compartilhável representa muito bem a marca. O aroma é perfeito para ambientes abertos e dias de sol fresco. Sua fixação varia entre 5 e 6 horas.

As notas de topo são Laranja Sanguínea, Bergamota e Pimenta Rosa, as notas de coração são Petitgrain e Hortelã e as notas de fundo são Almíscar e Fava Tonka.

Bvlgari - Omnia Coral

O que chama atenção dessa linha de perfumes é a sua embalagem, além do seu cheiro irresistível de uma fragrância Floral Frutada e que fixa por muitas horas, sendo perfeito para o dia-a-dia e uma rotina no escritório.

As notas de topo são Bergamota e Bagas de Goji, as notas de coração são Romã, Hibisco e Vitória Régia e as notas de fundo são Almíscar e Cedro da Virgínia.

Chloé - Chloé

Essa é uma fragrância de composição Floral simples e versátil, onde a nota de rosa é a que mais se sobressa, porém o aroma não é nem um pouco enjoativo e sim totalmente fresco.

As notas de topo são Peônia, Lichia e Frésia, as notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Âmbar.

Jean Paul Gaultier - Scandal

Esse é um perfume mais ‘baladeiro’, indicado principalmente para dias frios pois seu aroma é forte, com um alto índice de projeção. De acordo com a youtuber, é um perfume perfeito para uma mulher urbana e sensual e que goste de ousar nos looks. Sua fixação também é alta, chegando até 10 horas.

As notas de topo são Laranja Sanguínea e Mandarina, as notas de coração são Mel, Gardênia, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pêssego e as notas de fundo são Cera de Abelha, Caramelo, Patchouli ou Oriza e Alcaçuz.

Carolina Herrera - 212 VIP Rosé Red

A marca é conhecida por fragrâncias que fixam bem e o perfume citado é um Floral Frutado, com um fundo adocicado, combinando com qualquer ocasião.

As notas de topo são Licor, Tomate e Framboesa, as notas de coração são Tiramisu, Especiarias e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar e Notas Amadeiradas.

