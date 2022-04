Skincare: Esta é a substância que as influenciadoras gringas estão usando na pele

De droga a símbolo de status. A tretinoína, também chamada de ácido retinóico, que tem sido um remédio popular para o tratamento de acne há anos e recentemente tornou-se a última tendência entre os influenciadores de skincare que mostram seu segredo para uma pele saudável.

Centenas de posts sobrem todos os dias nas redes sociais sobre os benefícios da substância diariamente, sem contar no conteúdo feito pelos influenciadores. A divulgação dos influenciadores levou as buscas do Google por tretinoína a saltarem para 12,7% em 2021, e a perspectiva é que cheguem até 25% este ano, segundo a empresa de pesquisa Spate.

“As pessoas sentem que você usou tretinoína. O “tret” é ótimo. Se você usa, é como ‘oh, você é real’”, disse Charlotte Palermino, uma influenciadora de beleza que tem mais de 336.000 seguidores no TikTok e 226.000 no Instagram, no podcast Gloss Angeles.

O ácido retinóico é uma substância derivada da Vitamina A e pode ser usado sozinho ou em conjunto com outras substâncias que podem potencializar o seu efeito, como Hidroquinona ou Fluocinolona acetonida.

Há anos, Charlotte Palermino vem destacando em suas redes sociais os benefícios desse medicamento que vão além da acne e incluem efeito anti-rugas, melhora celular e textura da pele, entre outros. Até médicos e esteticistas destacaram a tretinoína na internet.

O interesse pelo medicamento também se deve ao crescente número de pessoas discutindo sobre acne na internet, algo que não acontecia há algum tempo. Adicionado a isso está o interesse pós-pandemia em cuidados com a pele apoiados pela ciência.