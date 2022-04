Os signos que amam, mas não entregam todo o coração

Quando o assunto é amor, cada tipo de pessoa possui uma forma de sentir e viver as conexões com quem deseja. Pensando nisso, alguns signos podem embarcar em um relacionamento, mas isso não significa que eles entreguem todo o seu coração.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano pode ser um amor muito atento conectado, que busca se aproximar com palavras, gestos e a convivência. No entanto, ele sempre guarda alguns sentimentos apenas para si, principalmente quando envolvem experiências intensas. Se entregar completamente ao amor é algo que exige muitas certezas e nem sempre ele as tem para se posicionar definitivamente e com confiança.

Virgem

O virginiano não foge do compromisso quando ama e assume as responsabilidades, sentimentos e desafios. No entanto, este signo não baixará totalmente a guarda e não entregará todo o seu coração se já passou por experiências que prejudicaram sua confiança. Ele sempre manterá um distanciamento seguro para não expor as vulnerabilidades. Apenas o tempo o faz mudar de ideia.

Capricórnio

O capricorniano se concentra em fazer o amor dar certo e pode ser muito leal em seus relacionamentos, mas isso não significa que ele entrega todo o coração. Este signo sempre mantém alguns sentimentos e emoções apenas para si. Derrubar as barreiras é possível quando conquistam sua confiança e admiração, mas ele ainda assim tenta amar de forma “segura” caso a conexão não saia como o esperado.

Aquário

O aquariano sabe muito bem quando ama alguém de verdade e demonstra com ações. No entanto, ele não entrega seu coração de bandeja para ninguém e mantém sempre suas emoções em um lugar seguro. Este signo se conecta com os relacionamentos e pode ser um aliado leal, mas considera que os afetos não devem tomar conta dos seus sentimentos completamente; por isso, ele não permite que o outro compreenda tudo o que acontece dentro dele.