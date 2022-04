Os signos do zodíaco que sempre vivem amores intensos

Enquanto algumas pessoas querem ir com calma, outras simplesmente se abrem para viver histórias de amor intensas. Pensando nisso, alguns signos do zodíaco estão mais propensos a reunir esse tipo de experiência.

Confira quais são:

Áries

O ariano soma relacionamentos repletos de paixão e saem da zona de conforto para viver o amor desde cedo. Ele é passional e dominante, por isso toma atitudes que podem deixar qualquer pessoa impressionada; sejam palavras, esforços e até gestos românticos. Quando tem um desejo, este signo vai até o fim e ninguém pode convencê-lo do contrário.

Sagitário

O sagitariano gosta de viver aventuras na vida e no amor. Ele compartilha as experiências mais diferentes e não se fecha para nada, entrando de cabeça nos sentimentos sem limites. Tudo o que o desafia, também motiva e podem viver histórias com grandes reviravoltas. Este signo não se importa com o convencional, mas sim com aquilo que é intenso.

Escorpião

O escorpiano é do time que vive relacionamentos intensos e mergulha profundamente nas emoções e sentimentos. Este signo estabelece vínculos muito próximos e quer aprender sobre a vida ao lado de quem ama sem temer dependências ou ir rápido de mais. Ele não poupa esforços, demonstrações e atitudes para construir uma história.

Capricórnio

O capricorniano costuma atrair pessoas intensas e vive histórias que podem se tornar sérias rapidamente. Ele é romântico e se envolve de verdade com quem toca o seu coração, pois busca algo mais sólida. Sua personalidade segura pode surpreender os parceiros, que enxergam alguém empenhado na conquista.

Peixes

O pisciano é muito sentimental e busca viver as histórias românticas com muita intensidade. Além de sonhador, ele acredita que cada amor é único e, mesmo com inocência, alcança níveis de intimidade e conexão emocional marcantes. Seus relacionamentos também se desenvolvem rapidamente.

