O envio de emojis no app de mensagens instantâneas WhatsApp se tornou algo totalmente popular, com inúmeras opções.

E um dos queridinhos dos usuários, é o emoji de ‘cabeça explosiva’. No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

O importante significado do emoji ‘cabeça explosiva’ aplicativo WhatsApp

Como detalhado pelo site Emojipedia, o emoji mostra um rosto amarelo com a boca aberta, o topo de sua cabeça explodindo na forma de uma nuvem de cogumelo semelhante a um cérebro.

Oficialmente, o emoji mostra uma forma visual de expressão alucinada, pode representar emoções como choque, admiração, espanto e descrença.

Crédito (Reprodução)

A banana (🍌)é um emoji com conotação dupla no aplicativo de mensagens. A popular fruta possui associação ao órgão sexual do homem.

O formato sugestivo do emoji faz com que seja associado ao sexo oral ou a fertilidade masculina.

WhatsApp prepara nova mudança que deve desagradar usuários

Depois de anunciar novas ferramentas para notas de voz para todos os usuários, o app de mensagens WhatsApp também está habilitando algumas restrições importantes.

Como detalhado pelo site especializado Wabetinfo, são limitações ao reenviar mensagens já encaminhadas para outros bate-papos em grupo.

A mudança (ainda em desenvolvimento) foi identificada em uma atualização beta para os sistemas operacionais Android e iOS.

Como é possível ver em uma captura de tela, não é permitido mais enviar mensagens compartilhadas para mais de um grupo de bate-papo ao mesmo tempo.

Segundo o site, a mudança é uma forma adicional de limitar spam e informações erradas no app de mensagens, principalmente fake news.

As novas regras para encaminhamento de mensagens só se aplicam a mensagens já encaminhadas. Confira como ficará:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Com informações do site Wabetainfo