Gravações feitas pela NASA em Marte revelam mistérios sobre o som no planeta vermelho

O rover Perseverance, da NASA, foi enviado ao planeta vermelho com a missão de coletar o máximo de informações possíveis sobre as características do planeta. É o robô mais recente enviado a Marte e possui todas as informações dos outros rovers enviados até hoje ao espaço.

Desde o início da missão, o Perseverance ativou seus microfones para responder uma pergunta que intriga os cientistas na Terra: como é o som de Marte? Com base nos dados compartilhados pelo robô da Nasa foi possível compreender melhor sobre a influência da fina atmosfera marciana na velocidade do som e em suas características.

Perseverance

Mas uma análise dos arquivos do Perseverance mostram que o que reina no planeta vermelho é bem diferente do que conhecemos aqui na Terra. “Em Marte prevalece o silêncio”, dizem os cientistas. Como não há rios, flora ou fauna e a atmosfera é muito fina, há um silencia eterno pairando sobre os vales e montanhas marcianas.

Esse silencia só é quebrado, raríssimas vezes, quando pequenas rajadas de vento passam pelas antes do rover nas secas planícies do planeta.

Velocidade do som

Em Marte, os cientistas constataram que existem duas velocidades para os sons analisando as filmagens gravadas pelo Perseverance.

Os sons gravados pelos dois microfones do rover mostram que a velocidade média do som em Marte é de 240 metros por segundo. Isso é mais lento do que a média da Terra, onde o som se propaga a 340 metros por segundo. A explicação para isso é a composição da atmosfera do planeta vermelho, composta em 95% de dióxido de carbono. Em uma segunda análise, em som gerado por laser, descobriu-se que o som pode chegar a 250 metros por segundo em Marte, pouco acima da marca anterior.