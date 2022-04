Golpe quase perfeito da falsa vaga de emprego no app WhatsApp continua fazendo vítimas

Um golpe quase perfeito da falsa vaga de emprego no aplicativo de mensagens WhatsApp continua fazendo novas vítimas.

Como detalhado pelo site Psafe, criminosos se aproveitam da boa fé das vítimas para roubar informações pessoais, como CPF, endereço, telefone e dados bancários.

Em alguns casos, podem conseguir até login e senhas para acessar e-mails e redes sociais.

O anúncio de vaga falsa leva o usuário para um site que não pertence a uma empresa real, geralmente contendo um questionário de perguntas aleatórias, criado apenas para distrair os interessados.

“As falsas vagas veiculadas, normalmente são genéricas e destinadas a qualquer pessoa, muitas vezes estes anúncios contêm erros gramaticais e mensagens confusas na descrição. Outra característica suspeita é que os criminosos entrem em contato com os interessados por canais informais, como redes sociais ou WhatsApp”, informou Emilio Simoni, diretor do dfndr lab.

O link malicioso é compartilhado pelos criminosos por meio do app WhatsApp, Facebook Messenger e SMS. Em outros casos, também é solicitado um deposito para a realização de um suposto curso para a vaga falsa.

Ainda de acordo com as informações, para se proteger das ameaças, é recomendável manter um bom sistema de segurança instalado no celular.

Também é aconselhável que o candidato sempre confira se o processo seletivo também é anunciado nos canais oficiais da empresa, como site e redes sociais verificadas.

