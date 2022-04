Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 5 a 10 de abril de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 5 a 10 de abril de 2022:

Áries

A independência e liberdade se tornam muito importantes. Um problema chega ao fim. Lide com calma com aquilo que o desanima, mas não é tão importante; não estrague momentos felizes.

Touro

Novos amores chegam. É hora de começar a receber o bem que plantou e atrair coisas positivas; abra o coração e tenha atitudes melhores na rotina. Alguém pode ser apresentado e a química será forte.

Gêmeos

Propostas no amor e sentimentos revelados. Pessoas interessantes e amáveis podem se aproximar buscando algo mais sério. A mente ficará com menos dúvidas.

Câncer

Hora de tomar a atitude e conversar para resolver uma situação. Um amor do passado pode retornar, mas não será com intenções tranquilas. Reencontros pedem cuidado.

Leão

Uma finalização de algo que não estava bom. Novas atrações e promessas. Pessoas com diferença de idade podem chegar na sua vida. Esteja aberto e receptivo ao amor.

Confira mais: Os signos que amam, mas não entregam todo o coração

Virgem

Olhar para a razão é necessário, mesmo no amor. Decisões importantes. Não seja apressado e prefira ir com calma. Cuidado ao se envolver em fofocas e com pessoas mal intencionadas.

Libra

Uma fase melhor está chegando e é preciso ter cuidado com atitudes irresponsáveis que podem complicar sua saúde física, emocional e mental. Fertilidade em alta. Interprete os diálogos com cautela.

Escorpião

Intensidade e paixão; encontros especiais. Tenha muito cuidado e não se sujeite a discussões que saem do controle. Um sentimento está oculto. É preciso retomar laços de confiança.

Sagitário

Finalização de relacionamentos negativos. Pessoas do passado podem retornar com intenções ruins; afaste-se. Aproximação com pessoas de longe.

Capricórnio

Hora de ter iniciativa. Não invista em quem não quer o mesmo que você, principalmente quando se trata de um relacionamento mais sério. Cuidado com pessoas que visitam suas redes sociais e podem prejudicar.

Aquário

Pensamentos do passado e alguém especial. Cuidado com mensagens suspeitas. É hora de agir com cautela, mas atenção para que tudo corra bem. Colheita de coisas boas.

Peixes

Comunicações e atração por alguém próximo. Cuidado ao confiar em pessoas que são influenciáveis. Seja mais sociável e positivo para atrair pessoas boas.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!

Siga-nos no