Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 5 a 10 de abril de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 5 a 10 de abril de 2022:

Áries

Cuidado com atitudes irresponsáveis e busque ser mais maduro. Assuntos relativos a confiança motivam diálogos sinceros. Atraia o melhor com carinho e paciência.

Touro

Tempos melhores estão chegando e passos são dados nos relacionamentos. Comunicação franca e sincera; o diálogo resolverá qualquer problema. Cuidado com terceiras pessoas que atrapalham.

Gêmeos

A união pode aumentar muito e é importante estar aberto para permitir esta conexão forte com quem ama. Distâncias terminam. Feridas do passado precisam ser curadas.

Câncer

Problemas precisam ser resolvidos por você e mudanças importantes chegam para melhorar as coisas. A paz é encontrada com a superação de problemas do passado. Evite o ciúme.

Leão

Discussões podem se tornar grandes problemas inesperadamente; evite e tenha mais paciência para encontrar o equilíbrio. Cuidado com os problemas que não são seus e você carrega mesmo assim. É preciso reascender a chama.

Virgem

Conflitos são resolvidos; saiba o que é importante e o que precisa virar desapego. O espaço no relacionamento é necessário para que todos se sintam bem. Não pressione e deixe fluir.

Libra

Busque a harmonia e momentos de felicidade em passeios ou viagens. Hora de aproveitar o amor e reviver a paixão. Uma situação tóxica é finalizada. Seja fiel a você mesmo.

Escorpião

Reviravoltas e intensidade nos relacionamentos. O romantismo pode aumentar. Momento de firmar uma relação mais profunda e satisfatória.

Sagitário

A vida social está em alta e novas oportunidades surgem, mesmo em lugares inesperados. Momentos de paixão e novas energias estimulantes. Caminhos abertos para conhecer pessoas importantes.

Capricórnio

Não tome decisões por orgulho e busque ter mais clareza mental. Reascenda a chama do amor. Contatos positivos são retomados ou se tornam mais íntimos.

Aquário

O relacionamento precisa ser priorizado. Evite tensões e tenha paciência. Uma viagem ou passeio trará momentos significativos e que nutrem os sentimentos.

Peixes

O amor é ativado. Dias de demonstrar sentimentos e estar disposto a viver o relacionamento. Momento de curtir o lar e as boas trocas. Pedidos de desculpas. Mensagens chegam.

