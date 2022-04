Como definir as regras de um relacionamento aberto?

Relação aberta é sinônimo de liberdade, mas isso não significa que não existem regras ou limites. Culturalmente falando, entrar em um relacionamento aberto ou abrir um relacionamento existente, não é uma decisão tomada de uma hora para outra. É preciso levar em consideração uma série de valores e isso inclui estabelecer algumas regras básicas.

Não tem a ver com barrar a liberdade ou fechar as possibilidades, mas sim manter a confiança e o respeito com seu parceiro, enquanto experimenta outras interações físicas e emocionais.

“Entrar em um relacionamento aberto gera uma mudança repentina na dinâmica do relacionamento e pode levar a discrepâncias quando as regras e os limites não são claros. Pode ser fácil ultrapassar sem perceber, o que por sua vez pode comprometer a segurança do relacionamento”, diz Ness Cooper, sexóloga clínica e coach de sexo e relacionamento ao Metro Reino Unido (em inglês).

Questões como ciúme, insegurança e a falta de controle emocional podem causar alguns problemas quando o casal se afasta da monogamia e tenta algo visto como diferente, mas não é preciso deixar a relação difícil ou tóxica.

Ness comenta que, assim como em relacionamentos fechados, nos relacionamentos abertos a boa comunicação também é fundamental. “É importante reservar um tempo para conversar sobre o estabelecimento de regras básicas para relacionamentos. Evitar discussões e os conflitos é fundamental, pois quando em um estado emocional elevado pode ser fácil estabelecer regras e limites irreais ou injustos”.

Por que as regras e limites são importantes?

Embora a ideia de liberdade total possa ser muito boa, se não houver princípios para guiar um relacionamento ele pode se tornar um verdadeiro caos. “Assim que a segurança deixa um relacionamento dinâmico, pode ser muito difícil crescer ainda mais dentro desse relacionamento devido à possibilidade de surgimento de emoções negativas e conflitos”, diz a sexóloga.

Quais regras devem ser definidas?

Cada casal possui uma maneira própria de abordar os próprios limites e o que é aceitável em um relacionamento. “Regras sobre o tipo de sexo que você pode e não pode ter com pessoas fora do seu relacionamento principal podem ser muito importantes, e como vocês dois podem ficar seguros quando se trata de usar barreiras e contracepção”, diz Ness.

Para concluir, ela diz que as regras podem ser influenciadas pelo momento e também por outras pessoas que entram no relacionamento. “Entenda que as regras, embora importantes, podem ser muito influenciadas pelas situações do momento. Não apenas vocês dois concordaram com as regras estabelecidas, haverá outras pessoas entrando no relacionamento (mesmo que de maneira casual), que terão seu próprio entendimento de suas regras e poderão interpretá-las de maneira diferente”.

