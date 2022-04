5 perfumes femininos RARÍSSIMOS e com propostas diferentes Imagem: Pexels

Muito provavelmente, os seus perfumes femininos favoritos são aqueles mais doces, também chamados de gourmands. Mas saiba que sair do óbvio de vez em quando faz bem. Afinal, quem não gosta de ser elogiado por estar utilizando uma roupa diferente ou exalar um cheiro bom e fora do comum?

Você confere a seguir 5 perfumes femininos RARÍSSIMOS, com propostas diferentes para você sair do óbvio, sem aquele aroma caramelizado ou floral doce, algo muito comum entre os perfumes femininos de quase todas marcas. A lista foi elaborada pela youtuber especializada em perfumes, Dani Cardoso.

Coach (Coach)

Esse é um perfume francês floral bem sofisticado. Mesmo tendo um toque adocicado no fundo, foge de qualquer proposta já vista em outros perfumes.

As notas de topo são folha de framboesa, pera e pimenta rosa, as notas de coração são rosa turca, gardênia e cyclamen e as notas de fundo são camurça, almíscar, cashmeran e sândalo.

Mandragore (Goutal)

Essa é uma fragrância compartilhável que não é encontrada tão facilmente nas lojas. Seu aroma é amadeirado aromático, algo mais visto em fragrâncias masculinas. De acordo com a youtuber, seu cheiro é bem fresco, cítrico e lembra natureza.

As notas de topo são bergamota e pimenta, as notas de coração são hortelã, anis estrelado, gengibre, sálvia e íris e as notas de fundo são buxo e ládano.

Eliana Cristal (Jequiti)

Essa é uma fragrância nacional que lembra muito o perfume Omnia Crystalline, da Bvlgari. É um floral mais aconchegante.

As notas de topo são groselha preta, voleta, pera, limão e mandarina, as notas de coração são heliotrópio, frésia, ylang ylang e jasmim e as notas de fundo são ameixa, âmbar, pêssego, baunilha, sândalo, almíscar e patchouli/oriza.

Présence D’une Femme (Montblanc)

O perfume é um âmbar baunilha, mas com um aroma floral amadeirado muito presente e incomum, não sendo rústico e nem enjoativo.

As notas de topo são pimenta e mandarina, as notas de coração são orquídea e cyclamen e as notas de fundo são pau-rosa, sândalo, mogno, patchouli/oriza e flor de baunilha.

DKNY Be Delicious (Donna Karan)

É um perfume floral frutado e fresco, com a maçã verde muito presente, algo muito difícil de se encontrar em fragrâncias.

As notas de topo são pepino, toranja e magnólia, as notas de coração são maçã verde, lírio-do-vale, tuberosa, violeta e rosa e as notas de fundo são notas amadeiradas, sândalo e âmbar.

