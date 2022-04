5 perfumes femininos importados ideais para usar durante a noite

Uma noite divertida não fica completa sem um bom perfume, não é mesmo? Afinal, quem não gosta de se sentir cheirosa, independente do ambiente? Para isso, existem fragrâncias perfeitas para serem usadas em encontros românticos em um restaurante, ou até mesmo em baladas e bares.

A seguir você confere os 5 melhores perfumes femininos para você usar durante a noite de acordo com o blog Planeta Neon.

Coco Mademoiselle (Chanel)

Esse é um perfume Âmbar Floral perfeito para qualquer ocasião. O Coco Mademoiselle está na lista das fragrâncias mais vendidas do mundo, esbanjando glamour e elegância.

As notas de topo são Bergamota, Laranja e Toranja. As notas de coração são Rosa, Lichia e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha, Almíscar e Vetiver.

For Her (Narciso Rodrigues)

Essa fragrância é indica para reuniões e encontros importantes, pois esbanja poder e elegância. É ideal para a noite, pois possui um aroma Floral Amadeirado Almiscarado bem forte.

Lançado em 2006, as notas de topo são Rosa e Pêssego. As notas de coração são Almíscar e Âmbar e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza e Sândalo.

Olympea Aqua (Paco Rabanne)

Você é uma pessoa baladeira e que ama festas noturnas? Então essa é a fragrância perfeita, principalmente se você sabe que vai rolar beijos e abraços. É um perfume Floral Aquático totalmente sensual e provocador.

As notas de topo são Notas Aquáticas, Bergamota da Calábria, Laranja, Petitgrain e Toranja. As notas de coração são Flor de Gengibre, Jasmim, Flor de Laranjeira, Pêssego e Rosa e as notas de fundo são Sal, Baunilha, Âmbar Cinzento, Madeira de Cashmere, Sândalo e Benjoim.

Rouge Royal (Princesse Marina De Bourbon)

Mais uma opção para eventos importantes, mas que combina sensualidade, modernidade e amor.

As notas de topo são Morango, Groselha Preta e Lima. As notas de coração são Ylang Ylang, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Musgo de Carvalho e Opoponax.

La Vie Est Belle (Lancôme)

Se você busca por uma fragrância coringa, essa é a melhor opção. O Floral Frutado Gourmet possui notas de topo em Groselha Preta e Pera. Notas de coração em Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo em Pralinê, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Fava Tonka. É um dos mais vendidos do Brasil.

LEIA MAIS:

Os melhores perfumes contratipos femininos

Mais 5 perfumes femininos clássicos e que nunca saem de moda

Mais 5 perfumes femininos para você utilizar no escritório